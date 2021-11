Na Belokranjski cesti umrl voznik osebnega avtomobila

6.11.2021 | 08:15

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Ponoči nekaj pred 1. uro se je na Belokranjski cesti v Novem mestu zgodila prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil voznik osebnega avtomobila. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 50-letni voznik osebnega avtomobila Alfa romeo vozil iz smeri Novega mesta proti Metliki. Na Belokranjski cesti je v ovinku zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, preko nasprotnega smernega vozišča zapeljal s ceste in trčil v parkirano tovorno vozilo in v drevo ter po večkratnem prevračanju obstal na boku na travniku. Voznik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Letos je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo devet ljudi (pet voznikov osebnih avtomobilov, potnica v vozilu, motorist, voznik mopeda in kolesar). Največ nesreč se je zgodilo zaradi nepravilne strani in smeri vožnje in prevelike hitrosti.

Voznike s PU Novo mesto pozivajo, naj hitrost vožnje prilagodijo veljavnim omejitvam, razmeram na cesti, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam. Previdnost velja še posebej v trenutnih razmerah, ko so ceste spolzke, na njih pa veliko odpadlega listja.

Avto na bok tudi včeraj popoldne, v njem ukleščena voznica

Včeraj ob 16.51 je na cesti med Trebnjem in Dobrničem pri naselju Grmada, občina Trebnje, vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na bok. V avtu je ostala ukleščena voznica. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetlili kraj, odklopili akumulator, iz vozila rešili voznico in jo prenesli do reševalnega vozila, zvlekli vozilo na cesto in pomagali pri nalaganju vozila na avto vleko. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovano oskrbeli na kraju in jo odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavci Komunale Trebnje so počistili cesto.

