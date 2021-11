Trebanjci do pomembne zmage na Kodeljevem

6.11.2021 | 08:30

Foto: arhiv; RK Trimo Trebnje

Ljubljana - Rokometaši trebanjskega Trima so v zaostali tekmi 8. kroga lige NLB v Ljubljani premagali Grosist Slovan z 28:21 (11:12) in potrdili drugo mesto na prvenstveni razpredelnici.

* Dvorana Kodeljevo, sodnika: Satler, Pukšič.

* Grosist Slovan: Grudnik, Čaušević 2, Balažic, Špacapan, Serdinšek-Ekart 4, Vrečko, Selaković, Kalajdjieski 1 (1), Dragar, Tufegdžić 2 (2), Lešek 2, Stopar 6, Martinović 3, Turnšek 1.

* Trimo Trebnje: Ristanović, Slatinek-Jovičić 4, Višček 3, Bidović, Čudić, Ončev 5 (3), Kotar 2, Potočnik 3, Udovič 1, Brana, Grbič 5, Stanojević 1, Cirar 1, Glavaš 3 (2), Florjančič, Čorsović.

* Sedemmetrovke: Grosist Slovan 3 (3), Trimo Trebnje 6 (5).

* Izključitve: Grosist Slovan 14 minut, Trimo Trebnje 4.

* Rdeči karton: /.

Favorizirani rokometaši trebanjskega Trima so tudi v sedmi tekmi slovenskega prvenstva dosegli zmago in ob tekmi manj na prvenstveni lestvici za dve točki zaostajajo za vodilnimi Celjani. Zmaga Trebanjcev je bila pričakovana, a so se zanjo morali potruditi bistveno bolj, kot to kaže končni izid.

V prvem polčasu varovanci Uroša Zormana niti v enem trenutku niso prišli do vodstva, kar dvakrat pa so Ljubljančani vodili za tri gole. Do preobrata je prišlo šele v drugem delu, ko so gostje prvič vodili s 13:12. Gostje so tekmo v svoj prid odločili sredi drugega dela, ko so povedli z 20:15 in v končnici prednost še povišali. Prav na koncu je bila razlika tudi največja.

Pri domačih je bil s šestimi goli najbolj učinkovit Žiga Stopar, za goste sta jih po pet dosegla Toše Ončev in Lan Grbič.

Uroš Zorman, glavni trener RK Trimo Trebnje: "Pred tekmo smo videli, da domači ekipi manjka 6 igralcev in naši fantje so, kljub opozorilom, prvi polčas odigrali s podcenjevanjem, za kar jim gre velika graja, k sreči pa smo drugi del odigrali naši kvaliteti primerno. "

Trebanjski levi bodo prihodnji petek v domači dvorani gostili zasedbo Rika Ribnice. Srečanje se v trebanjski športni dvorani začne v petek, 12. novembra, ob 18:30, s prenosom na Sport Klubu.

* Izidi, 8. krog:

- danes:

LL Grosist Slovan - Trimo Trebnje 21:28 (12:11)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 8 8 0 0 269:202 16

2. Trimo Trebnje 7 7 0 0 216:176 14

3. Urbanscape Loka 8 6 0 2 222:196 12

4. Riko Ribnica 8 6 0 2 243:221 12

5. Gorenje Velenje 8 5 1 2 243:187 11

6. LL Grosist Slovan 8 4 0 4 201:212 8

7. Slovenj Gradec 2011 8 3 1 4 216:207 7

8. Sviš Ivančna Gorica 8 3 0 5 197:214 6

9. Koper 8 2 1 5 200:212 5

10. Jeruzalem Ormož 7 2 1 4 188:206 5

11. Ljubljana 8 2 0 6 222:241 4

12. Maribor Branik 8 2 0 6 199:233 4

13. Dobova 8 2 0 6 200:235 4

14. Herz Šmartno 8 1 0 7 199:263 2

STA; M. K.