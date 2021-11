Krka edina še neporažena

6.11.2021 | 10:15

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 6. krogu lige Nova KBM premagali Nutrispoint Ilirijo z 90:80 (18:30, 46:48, 71:66).

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 200, sodniki: Zupančič (Ljubljana), Misson (Škofja Loka), Oprčkal (Vojnik).

* Krka: Arapović 4, Stipčević 33 (10:10), Kosi 6 (2:2), Stipaničev 4, Škedelj 2, Lapornik 24, Macura 5, Klobučar 12 (1:2).

* Nutrispoint Ilirija: Cerkvenik 16 (3:3), Duščak 17 (0:1), Jurkovič 7 (3:3), Ciani 11 (7:7), Habot 16 (6:7), Kureš 7, Vončina 6 (1:3).

* Prosti meti: Krka 13:14, Nutrispoint Ilirija 20:24.

* Met za tri točke: Krka 17:37 (Stipčević 7, Lapornik 6, Klobučar 3, Macura), Nutrispoint Ilirija 8:34 (Duščak 5, Cerkvenik, Kureš, Vončina).

* Osebne napake: Krka 27, Nutrispoint Ilirija 19.

* Pet osebnih: Škedelj (28.).

Košarkarji Krke, ki tokrat niso mogli računati na Hasahna Frencha, T. J. Gibbsa, Jureta Špana in Leona Stergarja, tudi po derbiju 6. kroga ostajajo edina neporažena ekipa v ligi Nova KBM. Proti najprijetnejšemu presenečenju sezone, novincem v elitni druščini iz Ljubljane, so po dobri predstavi v drugem polčasu zmagali z 90:80. Nutrispoint Ilirija je doživela drugi poraz v sezoni, prvega po štirih zaporednih zmagah oziroma po dobrem mesecu in prvem krogu 2. oktobra, ko je doma izgubila s predstavnikom iz Šenčurja.

Zasedba Saše Dončića je dolgo časa ogrožala favorizirano Krko, na koncu pa so Novomeščani vendarle uveljavili svoje kvalitete in s serijo trojk zlomili odpor gostov. Ključni vlogi sta odigrala Rok Stipčević (5 podaj, trojke 7:16), ki je s 33 točkami postavil drugi najboljši točkovni izkupiček v novi sezoni lige Nova KBM in prevzel vodstvo na lestvici strelcev (povprečje 20,6 točk), ter Luka Lapornik, ki je zbral 24 točk (trojke 6:12). Oba igralca sta imela na koncu statistični indeks 30, skupaj pa sta dosegla trinajst od sedemnajstih trojk Krke.

Tako je Krka drugi polčas dobila s 43:32 in izničila prednost Ilirije Nutrispointa iz začetka druge četrtine 32:18. Pri gostih je Dan Duščak zbral 17 točk (trojke 5:13, 5 podaj), po šestnajst sta jih prispevala Miha Cerkvenik in Blaž Habot (6 skokov), enajst pa Saša Ciani (11 skokov).

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Kapo dol fantom, ki so bili na tekmi. Dva dni nazaj smo izgubili še Frencha in Gibbsa, ki sta zbolela. Ne bom več našteval koga ni, lažje bo našteti tiste, ki so, in ti si zaslužijo čestitke za današnjo tekmo. Čestitke tudi igralcem Ilirije. Prišli so motivirani. Želeli so zmagati na našem parketu, a jim tega nismo dovolili. Res, ti fantje danes so bili čudo. Upam, da se bomo lahko malo spočili, da se bolni vrnejo v moštvo in da se bomo lahko pripravili na ponedeljkovo tekmo s Cibono v Zagrebu.«

Krka bo naslednjo tekmo v ligi Nova KBM igrala 16. novembra v Domžalah.

* Izidi, 6. krog:

- petek, 5. november:

Krka - Nutrispoint Ilirija 90:80 (18:30, 46:48, 71:66)

Rogaška - Hopsi Polzela 87:90 (19:26, 46:49, 57:66, 79:79)

Šentjur - Ggd Šenčur 77:84 (11:20, 37:39, 49:67)

- sobota, 6. november:

19.00 Terme Olimia - Helios Suns

- petek, 26. november:

20.30 ECE Triglav - Zlatorog

* Lestvica:

1. Krka 6 6 0 554:445 12

2. Ggd Šenčur 6 5 1 518:462 11

3. Nutrispoint Ilirija 6 4 2 528:473 10

4. Helios Suns 5 4 1 421:376 9

5. Hopsi Polzela 6 3 3 510:516 9

6. Terme Olimia 5 3 2 399:402 8

7. Rogaška 6 1 5 439:471 7

8. ECE Triglav 5 1 4 352:407 6

9. Šentjur 6 0 6 483:548 6

10. Zlatorog Laško 5 1 4 371:475 6

STA; M. K.