V zaostali tekmi 2. kola SU-jevci tesno poraženi

6.11.2021 | 10:10

Otočec - Državni podprvaki, člani Športnega društva SU Novo mesto, so v zaostali tekmi 2. kola 1. Slovenske namiznoteniške lige sinoči doživeli tesen poraz. NTK Savinja je bil v razburljivem obračunu boljši s 5:4.

SU-jevci – Uroš Slatinšek, Jožko Omerzel in Jure Slatinšek, so tekmo zaradi zasedenosti Športnega centra Livada tokrat izjemoma odigrali v Namiznoteniškem centru na Otočcu. Tekmo so precej bolje začeli gostje, ki so vodili že s 4:1, a se Novomeščani niso predali. Izenačili so na 4:4, zadnji obračun pa je znova pripadel gostom – Jožko Omerzel, najmlajši v ekipi ŠD SU, je odločilno tekmo izgubil z 2:3.

»Danes ni bil naš dan. Veliko tesno izgubljenih setov je danes dalo prednost gostom, zato je rezultat 4:5 danes realen. Vendar smo mi trenutno v procesu dvigovanja forme zaradi zdravstvenih težav in ostalih dejavnikov, ki nam niso naklonjeni, zato z optimizmom pričakujemo prihajajoče dvoboje,« je dejal Uroš Slatinšek.

Dodajmo, da bi SU-.jevci, ki imajo po treh kolih dve zmagi in en poraz, danes morali odigrati redno 4. kolo proti mestnemu tekmecu, NTK Krka, a je tekma zaradi pozitivnega testa na covid-19 v ekipi Krke prestavljena.

S.G./ŠD SU

