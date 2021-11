V petek 3662 okužb; Brežice 53, Novo mesto 52

6.11.2021 | 11:00

V petek so v Sloveniji opravili 9609 PCR testov in z njimi potrdili 3662 okužb s koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V primerjavi s petkom pred osmimi dnevi je to porast za 22,5 odstotne točke. Pozitivnih je bilo 38,1 odstotka opravljenih testov.

V petek je umrlo 14 ljudi zaradi bolezni covid-19, na intenzivnih oddelkih pa sta danes (175) dva bolnika manj, kot sta bila v petek. Vseh covidnih bolnikov v bolnišnicah je 748.

Po oceni NIJZ je v državi 35.216 aktivnih primerov okužb. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 2766, kar je 105 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je 1669 oziroma 66 več kot dan prej.

V petek so opravili tudi 27.546 antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.

V SB Novo mesto imajo 46 covidnih bolnikov (včeraj 51), od tega 12 na intenzivni terapiji. Sprejeli so 7 novih pacientov in jih 11 odpustili. Eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 11 covidnih bolnikov (eden na intenzivni), enega so sprejeli in tri odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 52, Trebnje 29, Kočevje 26, Ribnica 22, Črnomelj 19, Šentjernej in Metlika 17, Straža 9, Semič, Žužemberk in Dolenjske Toplice 8, Škocjan 7, Mokronog Trebelno, Šentrupert in Loški Potok 5, Šmarješke Toplice 4

Posavje - Brežice 53, Krško 39, Sevnica 31, Radeče 5, Bistrica ob Sotli 2

