Novomeške košarkarice za večjo vlogo žensk v športu

6.11.2021 | 11:30

Seminar

S praktičnega dela seminarja

Novinarska konferenca

Novo mesto - Ženski košarkarski klub (ŽKK) Krka iz Novega mesta je v začetku leta sprožil mednarodni partnerski projekt spodbujanja enakih možnosti žensk v košarki. Cilj projekta je ozaveščanje o vlogi žensk v košarki v projektnih državah, vključitev več trenerk in sodnic ter krepitev zmogljivosti ženskih košarkarskih klubov ter klubskega upravnega osebja.

Svetovalec za šport Zavoda Novo mesto Miran Jerman je povedal, da gre za dvoletni projekt, ki ga je športni program Erasmus plus, ki deluje pod okriljem EU, podprl s 75.000 evri.

V projektu sicer poleg ŽKK Krka sodelujejo še ekipa Vita Basket Bari iz Italije, Košarkarski klub Dubrava iz Zagreba, Udruga ECO Hrvaška ter košarkarska Akademija Anđa Jelavić iz Šibenika. Projekt je odobrila Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) v Bruslju, denar pa se deli na štiri dele.

Projekt so zasnovali kot spodbujanje žensk v košarki oziroma njihovo opolnomočenje v tej športni panogi. Med pripravo projekta so namreč opravili analizo stanja in ugotovili, da v raznih organih košarkarskih klubov ali tudi v vlogi sodnic, trenerk, menedžerk in podobnih vlogah sodeluje malo žensk, je pojasnil Jerman.

V košarko sicer pritegniti in vključiti čim več žensk. Začeli so z usposabljanjem trenerk, omogočili so jim delo z mladimi, čim več žensk pa želijo uvesti tudi v košarkarski menedžment. Pri tem je izpostavil Diano Lapanovič, ki je postala prva sodnica iz Slovenije, ki sodi v ženski košarkarski evroligi.

Jerman je navedel, da so ŽKK Krka, ki se v državi uvršča med pet najboljših tovrstnih klubov, ustanovili leta 2002. Klub je postopno rasel in se lahko pohvali z več naslovi državnih prvakinj in z več kot 40 uvrstitvami na "final four". Tekmuje tudi v mendnarodnih tekmovanjih.

V klubu je registriranih več kot sto igralk, približno 160 pa jih imajo še po šolah košarke. Kljub je močno dejaven, njegov proračun pa je v zadnja leta zrasel na 100.000 evrov, je še dejal.

Omenjeni projekt so sicer predstavili na včerajšnji novinarski konferenci v Novem mestu, kjer so tudi pripravili seminar s predstavitvijo najboljših praks.

M. K.; foto: ŽKK Krka

Zvočni zapisi Svetovalec za šport Zavoda Novo mesto Miran Jerman o projektu spodbujanja za enake možnosti žensk v košarki

