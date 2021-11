FOTO: Spet nesreča na Belokranjski, avto na strehi

7.11.2021 | 08:20

Foto: FB Policijske kontrole Dolenjska

Potem, ko se je včeraj kmalu po polnoči nesreča s smrtnim izidom zgodila na Belokranjski cesti v Novem mestu, o prometni nesreči na tej cesti poročajo še enkrat. Zgodila se je sinoči ob 19.32, ko se je voznik z osebnim vozilom prevrnil na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in osvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator, z vpojnim sredstvom posipali razlite motorne tekočine in avto postavili na kolesa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so voznika in sopotnika oskrbeli na kraju nesreče in ju odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel za prometno signalizacijo, cesta Metlika - Novo mesto je bila več kot tri ure zaprta za ves promet.

Oglasile se bodo sirene - vaja bo

Prebivalce občine Brežice obveščajo, da se bo danes ob 15. uri začela napovedana gasilska vaja VI. sektorja Skopice. Vaja bo potekala na območju naselij Dolenje in Gorenje Skopice. Na vaji bodo sodelovali gasilci PGD Skopice, Krška vas, Cerklje ob Krki in Pirošica. V ta namen se bodo uporabile sirene javnega alarmiranja z znakom ˝neposredna nevarnost˝.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 6:30 do 7:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLEMENČIČEVA;

- od 8:00 do 9:0 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TPC MERCATOR;

- od 9:30 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OC DOL. KAMENCE;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZNASS;

- od 12:30 do 13:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROLETERSTVO MEDLE;

- od 14:15 do 15:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP NOVOLES STRAŽA;

- od 14:15 do 15:15 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠEVEC, TP SELA PRI STRAŽI.

