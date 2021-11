Odbojkarji Krke za prvo zmago v sezoni presenetili prvake

7.11.2021 | 08:30

Foto: MOK Krka

Novo mesto - V 1. DOL za moške je prišlo do prvega večjega presenečenja sezone. V 6. krogu je v Novem mestu Krka s 3:2 presenetljivo premagala branilce naslova, igralce Merkur Maribora. Za Mariborčane je to drugi poraz v sezoni, za Dolenjce pa prva zmaga, s katero so na sedmem mestu lestvice prehiteli Hišo na kolesih Triglav.

Sodnika: Jovanovič, Zajec. Gledalcev: 100.

Krka: Hafner, Erpič, Čopi 1, Borin (L), Travnik 16, Kožar 1, Pulko 17, Lavrič, Peterlin 16, Hvala 1, Lindič 11, Renko, Koncilja 5,, Jaklič (L). Trener: Tomislav Mišin.

Merkur Maribor: Herman (L), Adžović S., Kovačević, Pavlovič 8, Bračko 17, Košenina (L), Donik 4, Adžović A., Planinšič 1, Kržič 4, Ikhbayri 20, Kovačič 2, Gergye 14. Trener: Sabastijan Škorc.

Mariborčani očitno niso resno vzeli tekmecev iz Novega mesta. Čeprav so igrali v najmočnejši postavi, so v dolenjski prestolnici pustili točki, kar je lahko pred bližajočim začetkom lige prvakov veliko opozorilo. Varovanci Sebastijana Škorca prav nobenem elementu niso zadovoljili svojega trenerja, nasprotno pa velja za Novomeščane, ki bi tokrat lahko osvojili tudi vse tri točke. Žal jim je lahko za drugi niz, v katerem so se držali vse do izida 23:23, nato pa je Zlatko Pulko z dvema napakama omogočil izenačenje, ki pa Krki ni vzelo volje.

Najboljši posameznik tekme je bil Toni Travnik, dosegel je 16 točk, tekmece je predvsem jezil s svojimi servisi, dosegel je tudi štiri ase. Še točko več je k zmagi prispeval Pulko, na drugi strani je bil razpoložen le Ahmed Ihbajri, dosegel je 20 točk.

Nejc Kožar, organizator igre, Krka: "Že v prvem nizu smo začeli zelo močno, zelo agresivno. Imeli smo ekipni duh. Borili smo se tudi v drugem nizu, ki smo ga na žalost izgubili ampak pomembno je, da smo se borili. Na drugi strani je stala močna ekipa. Vedeli smo, da nimamo česa izgubiti. Vesel sem, da smo zmagali. Vsi smo se potrudili, vsi smo šli na sto odstotkov in vsak je danes doprinesel k zmagi."

Uroš Pavlović, bloker, Merkur Maribor: "Domačini so si zmago absolutno zaslužili. Takšne tekme so težke za favorita, kakršen smo bili danes mi. Pustimo to, da imamo težave s poškodbami in boleznimi. Mi bi danes morali prikazati boljšo predstavo, premagati domačina. Toda oni so nas z dobro igro 'presekali', mi se več nismo znali sestaviti in lahko jim samo čestitam za zmago."

* Izidi, 6. krog:

- sobota:

Salonit Anhovo - ACH Volley 1:3 (-15, -18, 20, -21)

Krka - Merkur Maribor 3:2 (23, -23, 20, -18, 11)

Panvita Pomgrad - Črnuče 3:0 (13, 19, 19)

- torek, 2. 11.:

Calcit Volley - Hiša na kolesih Triglav 3:0 (18, 23, 29)

- lestvica:

ACH Volley 6 6 0 18:3 18

Merkur Maribor 7 5 2 18:9 16

Panvita Pomgrad 6 4 2 13:9 12

Calcit Volley 7 4 3 15:11 12

Salonit Anhovo 6 2 4 10:13 6

Črnuče 6 2 4 6:13 6

Krka 6 1 5 8:17 3

Hiša na kolesih 6 1 5 4:17 2

STA; M. K.

Galerija