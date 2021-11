V bolnišnicah skoraj 800 covidnih bolnikov; Sevnica - 50 okužb

7.11.2021 | 11:15

Včeraj so v Sloveniji opravili 5431 PCR testov, zaznali pa so 2313 pozitivnih primerov. Delež pozitivnih testov je bil 42,4 odstoten.

Po oceni NIJZ je v državi 36.032 aktivnih primerov okužb. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 2858, kar je 92 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je 1707 oziroma 38 več kot dan prej.

Krepko je naraslo število ljudi, ki so jih morali zaradi covidne bolezni sprejeti v bolnišnice. V slovenskih bolnišnicah je danes že 797 covidnih bolnikov (6,6 odstotne točke več kot v soboto), od tega jih je 178 na oddelkih za intenzivno nego (4,1 odstotne točke več kot v soboto). V soboto je sicer zaradi ali z boleznijo covid-19 umrlo devet ljudi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 1.195.384 ljudi oz. 57 odstotkov vseh prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 67 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 50 let pa 77 odstotkov.

Z vsemi odmerki je cepljenih 1.124.463 oz. 53 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 18 let jih je cepljenih 63 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 74 odstotkov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 49 covidnih bolnikov (včeraj 46), od tega 11 na intenzivni terapiji. Sprejeli so 6 novih pacientov in dva odpustili. Eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 13 covidnih bolnikov (eden na intenzivni), dva nova so sprejeli in nobenega odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Kočevje 26, Ribnica 19, Črnomelj 17, Novo mesto in Trebnje 16, Mokronog Trebelno in Kostel 7, Škocjan, Mirna in Loški Potok 5, Žužemberk, Sodražica in Šentrupert 4, Metlika 3, Šentjernej in Šmarješke Toplice 2

Posavje - Sevnica 50, Brežice 14, Krško in Radeče 4

M. K.