Šentjernej in pediater - Dvakrat tedensko

7.11.2021 | 16:30

Zdravstvena postaja Šentjernej (arhiv DL)

Šentjernej - V Zdravstveni postaji Šentjernej nov pediater Marko Lipovšek – Želijo stalnega zdravnika

Občina Šentjernej je pred kratkim dobila obvestilo Zdravstvenega doma (ZD) Novo mesto, da k njim prihaja nov pediater Marko Lipovšek. Ta od 18. oktobra v njihovi zdravstveni postaji zagotavlja zdravstveno oskrbo otrok in mladine enkrat tedensko (ob ponedeljkih), od novembra naprej pa dvakrat, in sicer ob ponedeljkih in četrtkih od 8. do 13. ure.

Na občini niso najbolj zadovoljni s to rešitvijo, saj si že dolgo želijo stalnega pediatra. Menijo, da ravno zato, ker ga ni, ni dovolj opredeljenih pacientov. Ob odhodu zadnje pediatrinje so zadevo spet reševali z nadomeščanjem, kar občanom ni bilo prav. Veliko staršev svoje otroke zato raje opredeli pri zdravniku drugod: največkrat v ZD Novo mesto ali Krškem.

V zdravstveni postaji Šentjernej je trenutno opredeljenih 288 pacientov, ki so se opredelili pri prejšnjih pediatrinjah: 151 pri Slavojki Borković, 137 pri Jeleni Đorđević. Novi pediater seveda sprejema oziroma opredeljuje nove paciente.

»Razumem, da vlada pomanjkanje pediatrov v Sloveniji in tudi v našem koncu, a kot župan sem s takim pristopom nezadovoljen in to rešitev težko sprejemam. Takšna prisotnost pediatra, le dvakrat tedensko, ni dobra, tudi stalne menjave ne. Zdaj je situacija takšna, kot je, čakamo na termin za sestanek z vodstvom zdravstvenega doma,« pravi župan Jože Simončič.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

L. Markelj