FOTO: Štiri potice z vsemi točkami

7.11.2021 | 18:00

Anica Šuštar je prejela vse možne točke.

Prav tako tudi Breda Fink.

Ocenjevalna komisija je pod drobnogled vzela 71 potic.

Predsednica Društva kmečkih žena Suha krajina - Žužemberk Tadeja Lavrič

Članice Društva kmečkih žena Suha krajina - Žužemberk s poslanko Anjo Bah Žibert in domačim županom Jožetom Papežem

Žužemberk - V Žužemberku je danes dišalo po poticah. Društvo kmečkih žena Suha krajina - Žužemberk je v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto in Zvezo kmetic Slovenije pripravilo 6. državno in 7. društveno ocenjevanje in razstavo potic.

V ocenjevanje je prispelo kar 71 potic s pestrimi inovativnimi nadevi in dodatki. Štiri so bile slane, ostale so bile sladke. Največ je bilo tradicionalnih orehovih, našle pa so se tudi pehtranove, kokosove, rožičkove, jabolčne, kostanjeve, čokoladne, hruškove, korenčkove, makova, bezgova z medom, smetanova z brusnicami in meto ter tudi pirina z bučnimi semeni.

Pod drobnogled sta jih vzeli dve tričlanski strokovni komisiji. »Potice so bile večinoma lepih oblik, primerno zapečene in bogato nadevane. Bile so ravno prav sladke, povezanost z nadevom je bila zelo dobra in tudi skorja pri večini ni odstopala. Veliko potic, še posebno orehovih, je bilo pečenih v lončenih modelih oz. v potičnikih,« sta zapisali predsednici ocenjevalnih komisij Valerija Poreber in Betka Verščaj.

Sedem potic je prejelo zahvalo, 11 bronasto, 26 srebrno, 27 pa zlato priznanje. Štiri gospodinje so zanje prejele vseh 38 možnih točk. Te velja omeniti z imeni, to so: Anica Skube (orehova potica), Anica Šuštar (kokosova potica), Mojca Vukovič (kokosova potica) in Breda Fink (pirina z bučnimi semeni).

S takšnimi razstavami suhokranjske kmečke žene pripomorejo k ohranjanju bogate gastronomske dediščine naših babic in jo dopolnjujejo z novimi znanji in izkušnjami. Predsednica društva Tadeja Lavrič je dejala, da je kljub poplavi najrazličnejših sodobnih slaščic domača potica še vedno kraljica, ki ji ni para. Še vedno je simbol blaginje in še vedno jo povezujemo z nečim dobrim, lepim in prijetnim, največkrat s prazniki, praznovanji ali slovesnimi dogodki.

Domači župan Jože Papež je ponosen na vse članice, ki se že vrsto let trudijo pripraviti zanimivo razstavo, pogosto pa se tudi same udeležujejo različnih ocenjevanj drugod in na ta način promovirajo občino. Zbrane so nagovorili še predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, Ana Moder iz novomeškega kmetijsko-gozdarskega zavoda in častna gostja poslanka Anja Bah Žibert.

Prireditev je domiselno povezovala Lilijana Hrovat.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija