Pri Malinah avto na strehi

8.11.2021 | 07:00

Sinoči ob 21.03 se je na cesti Štrekljevec - Jugorje pri naselju Maline v občini Semič voznik z osebnim vozilom prevrnil na streho. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so s tehničnim posegom iz vozila rešili eno osebo, pomagali reševalcem, zavarovali in osvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Obveščene so bile pristojne službe. Cesta je bila več ur zaprta za ves promet.

Pomoč reševalcem

Ob 10.19 so v Šalka vasi v Kočevju gasilci PGD Šalka vas in Kočevje nudili pomoč reševalcem pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN, na izvodu GASILNI DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRAŠNJI VRH, TP OSTRIŽ, TP RADOVICA 2;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMOSTEK, izvod Primostek Gasilni dom.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 3. PROTI ŠKRJANČAM;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS2, izvod 3. KARLOVCI-ČRPALIŠČE;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD MIHOVCEM, izvod 3. V DOLINO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK, na izvodu GOBNIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Cundrovec, nizkonapetostno omrežje - Kržan - Škaler med 10. in 12. uro in na območju TP Blatno, nizkonapetostno omrežje - Blatno med 8. in 13.uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Tončkov dom Lisca, nizkonapetostno omrežje - Hotel med 7.30 in 8. uro ter med 14. in 14.30 uro in na območju TP Tončkov dom Lisca in Polje Lisca med 8.in 14. uro.

M. K.