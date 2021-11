Monika Bartol svetovna mladinska prvakinja v duatlonu

8.11.2021 | 08:30

Foto: World Triathlon

Oviedo - Slovenska mladinska triatlonska reprezentantka Monika Bartol je v španskem Avilesu postala svetovna mladinska prvakinja v duatlonu. Članica kluba iz Ribnice, letos tudi evropska podprvakinja v tej disciplini, je imela na cilju 50 sekund prednosti pred Poljakinjo Majo Wasik, bronasto kolajno je osvojila Italijanka Eleonora Demarchi.

Monika Bartol je v Aviles prišla z željo, da dobro nastopi in da je na svojem prvem tovrstnem prvenstvu konkurenčna ostalim. Z odlično in suvereno predstavo pa je cilj več kot dosegla. »Z naslovom mladinske svetovne prvakinje v duatlonu sem zelo zadovoljna in vesela. To je super zaključek te sezone tako, da se v bistvu že tudi veselim naslednje. Tekma je potekala dobro, tudi počutila sem se dobro tako, da sem z rezultatom zelo zadovoljna.«

M. K.

