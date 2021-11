1. SNTL ženske: Po izenačenih tekmah poraz krkašic

8.11.2021 | 08:25

Foto: NTK Krka

Novo mesto - Po daljšem premoru so se konec tedna nadaljevali boji v 1. SNTL za ženske. Novomeščanke so v 4. krogu gostile vrsto iz Izole. Tekma, ki je trajala skoraj dve uri, je bila izenačena in zanimiva, prelomilo pa se je pri rezultatu 3:3. V sedmi tekmi boja sta za mizico stopili Kim Kastelic in Jana Ludvik. Prvi set je obetal, da se bo tehtnica prevesila v korist gostiteljic, a je v naslednjih treh setih gostja vendarle strla upor najboljše Novomeščanke, povedla svojo ekipo v vodstvo, ki ga je v ekipno zmago v zadnjem dvoboju zaključila Paljkova.

NTK KRKA NOVO MESTO – NTK ARRIGONI. 3:5

Trenutno so igralke NTK Krka Novo mesto na petem mestu, v soboto, 13. novembra, igrajo v Ljubljani proti trenutno vodilni ekipi NTK Kajuh Slovan.

Rezultati: T. Kastelic – Paljk 0:3, K. Kastelic – Kocjančič 3:0, Blatnik – Ludvik 0:3, K. Kastelic –Paljk 3:1, T. Kastelic – Ludvik 0:3,Blatnik – Kocjančč 3:1, K. Kastelic – Ludvik 1:3, Blatnik – Paljk 0:3.

M. K.