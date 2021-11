Občina Velike Lašče pridobila gradbeno dovoljenje za nov zbirni center

PC Ločica (foto: Občina Velike Lašče)

Velike Lašče - Občina Velike Lašče je pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo novega zbirnega centra, ki bo umeščen v poslovni coni Ločica pri Turjaku. Po besedah župana Tadeja Malovrha bo v njem urejena moderna zbiralnica kosovnega materiala s prebiranjem in reciklažo, še uporabni kosovni odpadki pa bodo tudi naprodaj.

V okviru centra bo namreč vzpostavljen sistem ponovne uporabe, kar pomeni, da bodo še uporabne kosovne odpadke pripravili za vnovično uporabo in jih dali naprodaj. V ta namen bodo v centru postavljeni tudi trgovina, delavnica in skladišče.

V občini je bil do zdaj zbirni center urejen pri Domu krajanov v Turjaku, od koder pa so ga morali oktobra zaradi gradnje podružnične osnovne šole in vrtca Turjak umakniti. Preselili so ga v poslovno cono Ločica, kjer so do izgradnje novega centra uredili začasen center.

Poslovno cono Ločica, kjer bo stal nov zbirni center, občina trenutno širi z urejanjem novih zemljišč za prodajo zasebnim investitorjem, ki bi želeli v njej urediti poslovne objekte. Po besedah župana bo vse potrebno za prodajo zemljišč v razširjenem delu pripravljeno predvidoma decembra, ko naj bi občina objavila tudi razpis za prodajo.

STA; M. K.