Po dolgem času brez izdatne rasti novih primerov okužbe

8.11.2021 | 11:00

Profimedia

Kar zadeva epidemiološki trend, je treba dneve primerjati z istimi dnevi v preteklem in preteklih tednih, zlasti, če je govora o nedelji, za večino dela prostemu dnevu, na katerega običajno zabeležimo nižje število novih primerov okužbe s sars-cov-2. Zadnji podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da so zdravstvene službe v Sloveniji včeraj potrdile 1282 novih primerov okužbe, delež pozitivnih PCR testov, ki je že zadnjih nekaj dni dajal nekaj vzpodbude, je bil sicer znova visok, 43,3-odstoten, a precej nižji kot preteklo nedeljo, ko se je ustavil pri 47,7 odstotka. Takrat so potrdili 1258 novih primerov okužbe, torej tudi porast števila novookuženih včeraj ni bil več tako tako izdaten kot v zadnjih nekaj tednih. Pri NIJZ ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 36.611 prebivalcev.

V slovenskih bolnišnicah se je po zadnjih podatkih Sledilnika za covid-19 danes zjutraj zdravilo 843 covidnih bolnikov, od katerih jih je 186 potrebovalo intenzivno terapijo (obe številki sta od včeraj narasli). Na žalost je 12 covidnih bolnikov umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 53 covidnih bolnikov (včeraj 49), od tega 12 na intenzivni terapiji. Sprejeli so 6 novih pacientov in dva odpustili.

V SB Brežice imajo 16 covidnih bolnikov (eden na intenzivni), štiri nove so sprejeli in enega odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Ribnica 22, Loški Potok 3, Novo mesto, Kočevje, Trebnje in Sodražica 2, Šentjernej, Straža, Škocjan in Mirna 1

Posavje - Sevnica 21, Brežice 7, Radeče in Bistrica ob Sotli 1

M. K.