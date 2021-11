Eden policistom grozil, drugi bežal pred njimi in se prevrnil; pred tatovi niso varni ne kremplji ne parklji

8.11.2021 | 13:10

Sobotna nesreča pri Pogancih (foto: arhiv; FB Policijske kontrole Dolenjska))

Policisti PP Krško so v petek okoli 12. ure v Krškem ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da gre za večkratnega kršitelja cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Neregistriran avtomobil, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici, so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Med postopkom je 28-letni kršitelj iz Kerinovega Grma policistom grozil, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi groženj ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Bežal in se prevrnil

Črnomaljski policisti so sinoči nekaj pred 21. uro med kontrolo prometa na Malinah pri Štrekljevcu s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Audi. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, z veliko hitrostjo je nadaljeval vožnjo, izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil na streho. 26-letni voznik, ki med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu, in 23-letni potnik sta se v nesreči lažje poškodovala. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,88 miligrama alkohola. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Povzročitelja nesreče bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Pri Pogancih trčil v brežino in se prevrnil

V soboto ob 19.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti Novo mesto - Metlika, pri Pogancih. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, kjer je trčil v brežino, in se prevrnil. Lažje poškodovanega 40-letnega domnevnega voznika in 42-letnega potnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. 40-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,76 miligrama alkohola. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin in bodo zoper povzročitelja nesreče na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Še en pijan povzročil nesrečo

V petek nekaj pred 20. uro se je zgodila prometna nesreča v Novem mestu. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 27-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v avtomobil 19-letnega voznika, njegovo vozilo pa je odbilo še v avtomobil 49-letnega voznika. V nesreči se ni nihče poškodoval, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,51 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in izdali plačilni nalog.

Dva pijana in brez vozniške. Zdaj tudi brez avta

Med kontrolo prometa v Sevnici so sevniški policisti v petek nekaj po 13. uri ustavili voznika osebnega avtomobila Toyota rav 4. Ugotovili do, da 52-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran avtomobil. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,80 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Okoli 20. ure so prav tako v Sevnici ustavili 53-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. Kršitelj, ki je prav vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,08 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pihal ni, prenočil v treznilnici

V noči na soboto je na mejni prehod Vinica na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila z območja Črnomlja. Policisti so mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Trčila v drevo

O prometni nesreči pri Vavpči vasi pri Dobrniču so bili trebanjski policisti obveščeniv petek nekaj pred 17. uro. 21-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Sevniška 'bera'

Policisti PP Sevnica so minuli konec tedna preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. Ustavili so 108 voznikov in 89. odredili preizkus alkoholiziranosti z alkotestom. Pet jih je vozilo pod vplivom alkohola, najvišja izmerjena stopnja alkoholiziranosti je znašala 1,08 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Dva izmed alkoholiziranih voznikov sta vozila kljub temu, da nimata vozniškega dovoljenja, saj še nista opravljala vozniškega izpita. Še petim kršiteljem so policisti zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilne naloge, štiri pa zaradi kršitev tudi opozorili. S pogostejšim preverjanjem psihofizičnega stanja voznikov bodo sevniški policisti nadaljevali tudi v tem tednu, napovedujejo na PU Novo mesto.

Nasilneža prijeli

V petek je na avtocestnem postajališču nekdo napadel oškodovanca, ga poškodoval po glavi in odpeljal s kraja dogodka. Policisti so takoj začeli iskati storilca, mu pozno popoldne odvzeli prostost in ga pridržali. Zasegli so mu tudi železno palico, s katero je poškodoval 41-letnega moškega. Reševalci so poškodovanega moškega oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine še preiskujejo in bodo zoper 21-letnega osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Pretepel jo je partner

Črnomaljske policiste so bili v noči na soboto občani obvestili o poškodovani ženski, ki naj bi jo pretepel partner. Takoj so se odzvali, poškodovano žrtev odpeljali v zdravstveni dom, kjer so ji oskrbeli poškodbe glave. Zbrali so obvestila in ugotovili, da jo je pretepel 47-letni partner, ki že dalj časa nad njo izvaja fizično in psihično nasilje. Nasilnežu so izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi in o tem obvestili pristojne institucijter preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Pred tatovi niso varni ne kremplji ne parklji

V Osredku pri Krmelju je v soboto med 13.30 in 20. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel nakit. Lastniki ocenjujejo, da so oškodovani za okoli 3100 evrov.

Na Jakčevi ulici v Novem mestu je med 1. 11. in 6. 11. nekdo vlomil v klet stanovanjskega bloka in odpeljal električni skiro znamke Koowheel.

V Stranju pri Škocjanu so v noči na petek neznanci vlomili v kmetijski objekt ob stanovanjski hiši in ukradli 28 kokoši.

V noči na soboto pa je v Drnovem nekdo vlomil v hlev ob stanovanjski hiši in ukradel dva prašiča.

Migranti

Policisti so na območju Žuničev (PP Črnomelj) izsledili in prijeli devet državljanov Afganistana, v Dobovi dva državljana Kosova in državljana Severne Makedonije in v Novem mestu državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.