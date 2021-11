Popolna zapora Rozmanove ulice podaljšana do 21. novembra

8.11.2021 | 14:10

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - V prihodnjih dneh bosta v sklopu prenove novomeškega mestnega jedra na Rozmanovi ulici potekala izvedba tlorisne prezentacije srednjeveških mestnih vrat in tlakovanje cestišča, ki bosta zaradi, kot sporočajo iz občine, obsežnega arheološkega dokumentiranja izvedena kasneje, kot je bila sprva predvideno. Tako bo popolna zapora na Rozmanovi ulici med odcepom za Novi trg in križiščem z Vrhovčevo ulico podaljšana predvidoma do 21. novembra, obvozna pot bo ostala nespremenjena.

V času zapore bo dostop za stanovalce, dostavo in gradbišče urejen prek Kapiteljske ulice in Florjanovega trga, izvoz iz mestnega jedra pa bo omogočen po Kastelčevi ulici in nato po Prešernovem trgu ter Sokolski ulici do Kandijskega mostu, prav tako bo iz smeri Glavnega trga mogoče priti po prenovljenem delu Rozmanove do knjižnice in nato po Vrhovčevi ulici, Kratki ulici in ulici K Sodišču.

M. K.