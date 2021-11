Martinu Zaviršku za umor žene Nataše 23 let zapora

Spredaj obtoženi Martin Zaviršek. Še vedno trdi, da ni nameraval ubiti žene. "Hotel sem onesposobiti avto, pa se je vse uničilo. To tako boli in me žalosti." (foto: arhiv; Svet24)

Ljubljana/Mala Račna - Tožilka Špela Brezigar je za umor iz brezobzirnega maščevanja zahtevala 27 let zapora, zagovornik obtoženca Mitja Pavčič pa oprostilno sodbo, češ, da je šlo za nesrečo in da njegov klient dejanja ni načrtoval. Sodnik ljubljanskega okrožnega sodišča je v veliki meri sledil tožilstvu in Martina Zavirška obsodil na 23 let zaporne kazni.

12. avgusta lani je v Mali Račni pri Grosupljem 47-letni Martin Zaviršek svojo tri leta mlajšo ženo Natašo ob prihodu iz službe polil z bencinom in zažgal. Opečeno v hudih bolečinah, katere kriki so se slišali po vsej vasi, je našel njen sin. Opekline je imela po 70 odstotkih telesa, od tega 50 odstotkov izjemno hudih, tako da je po 14 dneh oskrbe v ljubljanskem kliničnem centru izgubila boj za življenje. Za Martinom pa so nekaj časa ostali le natikači. V domačo vas se je po dveh dneh blodenja po gozdu vrnil sam, še pred tem se je javil mami.

Da bi se pomiril, si je prižgal cigareto ...

Po navedbah tožilstva je motiv za umor brezobzirno maščevanje, "ker ga je nameravala zapustiti in je imela drugega intimnega partnerja". Obtoženi pa trdi, da je šlo za nesrečo in splet nesrečnih okoliščin. V zagovoru priznal, da je Natašo večkrat zasačil z drugim, a mu je zatrdila, da sta samo prijatelja, in hkrati obljubila, da bo z njim stike prekinila. Ko sta se ob priložnosti o tem spet pogovarjala, mu je dejala, da bi rada prespala pri prijateljici, on pa ji je hotel to preprečiti tako, da je vzel kantico bencina in ga nameraval politi po njenem avtomobilu v garaži. Takrat ga je začela odrivati, tako da je polil tudi njo. Da bi se pomiril, je prižgal cigareto, ko je bilo vse v ognju.

Izkušeni gasilec bežal v afektu?

Kot je v končni besedi izpostavila tožilka Bergant, se ji zdi nelogična in neverjetna zgodba s prižiganjem cigarete, konec koncev gre za izkušenega gasilca, ki bi se moral zavedati nevarnosti situacije. Tožilstva Zaviršek tudi ni prepričal v delu, ko pravi, da je s kraja zbežal v afektu. "Nataši ni imel namena pomagati zato, da jo ogenj ubije, uniči," je prepričana tožilka, ki je za Zavirška zahtevala 27 let zapora in podaljšanje pripora iz razloga ponovitvene nevarnosti in begosumnosti. Kot je še izpostavila, je pokojna eni od prijateljic že leta 2019 razkrila, da ima drugega in da jo zakon doma duši, ker mora možu desetkrat na dan povedati, da ga ljubi.

Obramba: "Boginj se ne ubija, ampak ljubi"

Odvetnik Pavčič pa je mnenja, da Zaviršek zaradi svojih osebnostnih lastnosti ni zmožen tako grozovitega naklepnega dejanja kot je umor. "Zanj je bila Nataša boginja in še vedno je. Boginj se ne ubija, ampak ljubi," je poudaril v končni besedi. Natašino izgorelost je pripisal temu, da je živela dvojno življenje. "Živela je v lažeh in živela je laži," je dejal. Po besedah Pavčiča je Zaviršek sicer ženi verjel, da sta z drugim samo prijatelja, dojemal ga je kot nekoga, ki ji samo sadi rožice. Pavčič tudi meni, da ni dokazov, da je bila Nataša z drugim tudi intimna ali pa vsaj Zaviršek za to ni vedel, zato ga v dejanje tudi ni moglo pahniti maščevanje. "Ali si lahko predstavljamo, da je bil tako perverzno brutalen, da je šel ženo ubiti, ko sta bila oba otroka doma?" se je tudi spraševal Pavčič, senatu pa predlagal oprostilno sodbo.

Škodo bo moral plačati tudi zavarovalnici

Zaviršek je v končni besedi tragedijo znova obžaloval in poudaril, da ni nič načrtoval, da je želel družini zgolj dobro. "Hotel sem onesposobiti avto, pa se je vse uničilo. To tako boli in me žalosti," je dejal. Še enkrat se je opravičil sinovoma in sestram pokojne, vso trpljenje pa prevzel nase. "Nataša, neizmerno te pogrešam. Počivaj v miru. Vem, da veš, da se je to zgodilo po nesreči," je zaključil in za nekaj trenutkov objokan obsedel.

Sodnika Davida Špernjaka očitno ni prepričal. Prisodil mu je 23 let za umor (zagrožena kazen najmanj 15 in največ 30 let) in mu do pravnomočnosti podaljšal pripor, poravnati pa bo moral tudi stroške kazenskega postopka in povrniti škodo zavarovalnici ob požaru avtomobila.

