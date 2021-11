80 let od partizanskega napada na nemško postojanko na Bučki

Nekaj udeležencev spominskega pohoda od Škocjana do Bučke

Marijan Križman, predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije

Bučka - Kot vsako leto, so se tudi letos na prireditvi konec tedna spomnili prvega organizirane partizanskega napada na nemško postojanko na Bučki. Od takrat je minilo 80 let.

V spomin na te dogodke in v borbi padlemu partizanu so Občinska organizacija ZB Škocjan v sodelovanju z Združenjem borcev za vrednote NOB Novo mesto in Občino Škocjan najprej povabile na 16. tradicionalni spominski pohod.

Kot pove predsednik škocjanske organizacije Janko Škoporc, se je okrog trideset zbranih podalo na pot od Škocjana, v smeri Dolenjih Dol, mimo »piramid« do gasilskega doma na Bučki.

Pri spomeniku padlemu partizanu Jožku Sašku pri podružnični šoli na Bučki je delegacija – poleg Škoporca sta jo sestavljala še predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman ter škocjanski župan Jože Kapler – položila venec, ravno tako na »obnovljen« spomenik padlim borcem, aktivistom in žrtvam izgnanstva na Bučki.

Na Bučki je namreč potekal pomemben del naše zgodovine. Pozimi leta 1941, ko je Evropa ječala pod nacizmom in fašizmom, so se partizani pogumno zoperstavili Nemcem in okupatorju dali jasno vedeti, da svoje načrte ne bodo tako zlahka uresničili.

Vojna je namreč Bučko, na meji med obema okupatorskima režimoma, močno prizadela. Okupator jo je dobesedno iztrebil in prebivalce izgnal v nemška taborišča, od koder se mnogi niso več vrnili.

Sledila je prireditev pred kulturnim domom, na kateri sta zbrane nagovorila Marijan Križman in Jože Kapler. Slišati je bilo besede o tem, da dogodkov iz preteklosti ne gre pozabiti in da se je treba iz njih kaj naučiti, skratka, naj nam bodo opomin, da se grozote 2. svetovne vojne ne bodo več ponovile. Dogodka so se udeležili tudi gostje iz Cerknega, ki že tradicionalno prihajajo na to srečanje, manjkal ni niti general Lado Kocjan.

Kulturni program na prireditvi so prispevali otroci OŠ Frana Metelka Škocjan in podružnične šole Bučka ter recitatorji ter harmonikar iz čete spominskega dolenjskega partizanskega bataljona.

L. Markelj, foto: Janko Škoporc

