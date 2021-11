Čateške toplice gostijo ekipno EP v šahu

9.11.2021 | 09:30

Laura Unuk bo tudi na EP NA Čatežu ob Savi prvo ime naše ženske ekipe. (foto: ŠZS)

Čatež ob Savi - Čateške toplice bodo od 12. do 21. novembra gostile 23. ekipno evropsko prvenstvo v šahu, ki je najpomembnejši šahovski dogodek pri nas po 35. olimpijadi leta 2002 na Bledu. Slovenija bo nastopila v najmočnejših postavah z Lauro Unuk, ki je postala prva Slovenka z nazivom mednarodnega mojstra, ter velemojstrom Lukom Leničem.

Slovesno odprtje bo že dan prej, 11. novembra, na gradu Brežice, osrednji govornik bo predsednik državnega zbora Igor Zorčič.

Nastopilo bo prek 500 šahistk in šahistov v 70 ekipah iz 38 držav. Na Čatežu ne bo svetovnega prvaka Magnusa Carlsena iz Norveške, najboljšega šahista sveta v zadnjem obdobju, ter njegovega ruskega tekmeca Jana Nepomnjaščija, ki se bosta v Dubaju za naslov svetovnega prvaka pomerila le dva dni po EP v Sloveniji.

Bodo pa na EP med drugimi prisotni praktično vsi evropski igralci in igralke iz vrha svetovne lestvice. Slovenija bo nastopila s po dvema ekipama v moški in ženski konkurenci. Na prvih deskah najboljših zasedb bosta igrala oba v zadnjem obdobju najboljša slovenska predstavnika Unukova in Lenič.

Prvenstvo je velik zalogaj za Šahovsko zvezo Slovenije (ŠZS), načrte pa je lani prekrižala epidemija covida-19. Najprej je bilo predvideno, da bo posamično EP maja lani, letos pa ekipno. Prvega so najprej prestavili na december, a so ga morali v začetku lanskega novembra odpovedati.

Direktorica EP Nina Rob, ki je tudi sekretarka ŠZS, je na nedavni novinarski konferenci povedala, da bodo v čateških toplicah navzoči tudi predsednik Mednarodne šahovske zveze Fide Arkadij Dvorkovič ter vodstvo Evropske šahovske zveze (ECU) na čelu s predsednikom Zurabom Azmaiparašvilijem iz Gruzije.

Podpredsednica ŠZS Darja Kapš je izpostavila, da bodo udeleženci EP, sodniki in drugo osebje, ki bo pomagalo pri izvedbi turnirja, bivali v nekakšnem mehurčku.

Gledalcev tako ne bo v dvorani, tekmovanje pa bo mogoče v živo spremljati le prek spleta in iz poročil novinarjev. Ti bodo edini, ki bodo lahko še prišli v dvorano. Vsi pa bodo morali izpolnjevati pogoje PTC, obenem se bodo morali med prvenstvom tudi testirati na novi koronavirus.

"Prihodnje leto bo v Termah Olimie še posamično EP v šahu. Dve tako veliki prvenstvi v tako kratkem času pomenita tudi veliko čast za Slovenijo. Po blejski olimpijadi Slovenijo spet postavljamo na svetovni šahovski zemljevid, obetamo pa si tudi veliko promocijo šaha in tudi države nasploh," je še dodala Kapševa.

STA; M. K.