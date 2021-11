Če ni elektrike, je lahko v centralni napeljavi hudo narobe

9.11.2021 | 07:00

Včerajšnje posredovanje v Veliki Račni (foto: PGD Čušperk)

Včeraj ob 15.56 je v Veliki Račni zaradi izpada električne napetosti in nedelovanja obtočne črpalke počila cev centralne napeljave v prvem nadstropju stanovanjske hiše. Gasilci PGD Račna, Čušperk, Grosuplje in Šmarje-Sap so zaprli odvod plinov iz peči v dimniško tuljavo in iznesli žareče dele lesa iz peči ter počakali, da je v sistemu centralnega ogrevanja padla temperatura. Preventivno so pregledali objekt in okolico.

Meteorna voda vodnjaku

Ob 18.15 so v Florjanski ulici v Sevnici gasilci PGD Sevnica iz vodnjaka prečrpali meteorno vodo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VINICA na izvodu ZDRAVSTVENI DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČISTILNA NAPRAVA METLIKA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS2, izvod 3. KARLOVCI-ČRPALIŠČE;

-od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA2;

-od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GC ZALOG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

-od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP MEVCE;

-od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJICE;

-od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP Lisec 2 na izvodu PROSTOZRAČNO V DOLINO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Ribnica, Mala Dolina, Gaj in Podgračeno med 7:30 in 8:45 uro in na območju TP Cirnik med 8:45 in 10:00 uro ter med 14:00 in 14:45 uro; za področje Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Kostanjek, Raztez, Graben, Anže, Brezje Anže, Raztez vas, Graben Ašič in Anže Šalamon med 8:00 in 11:00 uro.

