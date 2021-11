Cibona prepričljivo boljša

9.11.2021 | 08:00

Foto: KK Cibona

Zagreb - Košarkarji novomeške Krke so na včerajšnji tekmi 7. kroga lige Aba v Zagrebu izgubili proti Ciboni z 52:90 (14:28, 28:52, 41:70).

* KC Dražen Petrović, gledalcev 300, sodniki: Nikolić, Obrknežević, Pecelj (vsi Srbija).

* Cibona: Radovčić 9, Vranković 10 (4:6), Mustapić 4 (2:2), Prkačin 14 (1:3), Gegić 8 (1:2), Vildoza 4 (2:2), Gnjidić 10 (4:4), Branković 4, Drežnjak 5, Reuvers 11 (1:1), Nakić 11 (2:2).

* Krka: Arapović 5 (2:2), French 4 (0:5), Gibbs 15 (2:2), Stipčević 9 (2:2), Medved 2, Kosi 5 (1:2), Stipaničev 3, Škedelj 3 (1:2), Macura 6 (2:4).

* Prosti meti: Cibona 17:22, Krka 10:19.

* Met za 3 točke: Cibona 13:21 (Radovčić 3, Nakić 3, Gnidić 2, Reuvers, Prkačim, Gegić, Drežnjak), Krka 6:22 (Gibbs 3, Arapović, Stipčević, Stipaničev).

* Osebne napake: Cibona 21, Krka 17.

* Pet osebnih napak: Stipčević (38.).

Novomeška zasedba je v regionalni ligi doživela četrti poraz. Po Olimpiji, Megi in Partizanu je v zadnji tekmi 7. kroga lige Aba visoko izgubila v hraški prestolnici, na svojem računu pa ima tri zmage proti Mornarju, Zadru in Derbyju.

Izbranci Daliborja Damjanovića so slabo odprli tekmo pri enih najbližjih tekmecih v regionalnem tekmovanju. Po vsega treh minutah so v Zagrebu zaostali za devet točk (3:12), tik pred koncem uvodne četrtine pa so si pridelali primanjkljaj 17 točk (9:26).

V nadaljevanju se podoba na igrišču ni spremenila, močno zdesetkani Novomeščani, ki niso mogli računati na Andreja Stavrova, Jureta Špana in Leona Stergarja, so še naprej igrali slabo in nepovezano. V 18. minuti so zaostajali za 27 točk (23:50), na polčasu za 24 (28:52), najvišji primanjkljaj na tekmi pa so si pridelali tik pred zadnjim zvokom sirene, ko so zaostali za 40 točk (50:90).

V novomeški ekipi je bil včeraj najbolj učinkovit Temple Gibbs s 15 točkami.

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Zaslužena zmaga Cibone. Pred tekmo smo vedeli, da bodo motivirani, saj so zadnji dve tekmi na gostovanju tesno izgubili, pred tem pa še v trdi tekmi s Partizanom doma. Nam se je poznalo, da smo bili brez energije. Nismo igrali dobro ne v obrambi ne v napadu. Prvo, kar sem zahteval je bilo, da bi njihov napadalni skok morali omejiti na minimum, a mi tega nismo naredili. Pozna se nam, da je to od prejšnje sobote naša četrta tekme. Primanjkovalo nam je moči. Cibona je odlična, talentirana in atletska ekipa in mi jim tokrat nismo mogli parirati. Celo tekmo smo se na nek način branili, ampak to ni naša košarka. Čakam, da se nam igralci vrnejo in da bomo spet lahko igrali našo košarko, agresivno po celemu terenu in z rotacijo to vzdrževali. Slika in rezultat tekme nista realna. Sedaj se moramo spočiti in se potem začeti pripravljati na petkovo tekmo v Splitu. Obljubim, da bomo tam pokazali drugačno sliko, kot je bila današnja.«

Vladimir Jovanović, trener Cibone: »Tekma je bila za nas pomembna iz več razlogov. Najprej smo želeli prekiniti negativen niz porazov, potem pa smo želeli ugotoviti, ali lahko igramo, tako kot smo, z veliko energije in zbranosti. Da se na nek način vrnemo k našim dobrim predstavam z začetka lige. Čestitke fantom in upam, da s tako igro nadaljujemo.«

Dolenjska zasedba bo v osmem krogu v petek, 12. novembra, gostovala v Splitu.

STA; M. K.

