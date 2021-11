SKUPAJ NAPREJ: Največji slovenski medijski hiši RTV Slovenija in POP TV bosta združili moči v skupni oddaji o covidu-19

9.11.2021 | 14:00

Erika Žnidaršič in Maja Sodja

Splošna epidemiološka slika v Sloveniji se ne izboljšuje, ravno nasprotno, močno se povečuje število okuženih, priča smo tudi številnim, neslavnim rekordom. Nebrzdano širjenje okužb in dozdajšnje pretekle izkušnje od nas zahtevajo strogo in dosledno upoštevanje zaščitnih ukrepov ter navodil strokovnjakov.



Vprašanje, ki si ga v teh dneh zastavlja skoraj vsak prebivalec Slovenije, je, kako naprej. Kam nas pelje pot, po kateri stopamo, in kaj lahko naredi vsak od nas, da bo življenje v razmerah, v katerih smo se znašli, znosnejše? Kaj lahko naredimo za boljši jutri?



Odgovore na vprašanja bomo iskali v oddaji Skupaj naprej, ki bo na sporedu v četrtek, 11. novembra 2021, ob 20.00 in se bo istočasno predvajala tako na TV SLO 1 kot tudi na POP TV.



Gre za prvi skupni projekt dveh največjih medijskih hiš v Sloveniji, ki sta se združili v konstruktivni želji po iskanju rešitev za izhod iz zdravstvene, družbene in psihološke krize, ki so naša realnost že skoraj dve leti, vrhunec pa dosega ravno te dni.

Voditeljici oddaje Erika Žnidaršič in Maja Sodja bosta v skupnem studiu gostili številne goste, ki so s covidom povezani tako na strokovni kot tudi čisto osebni ravni. O tematiki bomo govorili s socialnega, zdravstvenega, ekonomskega in družbenega vidika ter gledalcem podali najširšo možno sliko o epidemiji in koronavirusu.

Ob tej priložnosti sta generalna direktorja obeh medijskih hiš povedala.

Andrej Grah Whatmough, generalni direktor RTV Slovenija: »Izjemno počaščen sem, da smo prvič v zgodovini za skupno dobro združili največji medijski hiši v Sloveniji. Menim, da je iskanje skupnih rešitev in sinergij vedno prava pot. Zato smo združili moči s POP TV, saj bomo na tak način nagovorili karseda največje število ljudi. Ne pozabimo, da kriza, v kateri smo se znašli, prizadeva prav vsakega od nas. Odgovornost vsakega izmed nas, tudi medijev, pa je, da naredimo vse, kar je v naši moči, da se posledice te krize zmanjšajo.«



Pavel Vrabec, generalni direktor Pro Plus d. o. o.: »Odločitve, ki jih sprejemamo danes, bodo vplivale na naša življenja v prihodnosti. Vesel sem, da smo z RTV Slovenija v teh odločilnih trenutkih združili moči in tudi tako izrazili svojo predanost in podporo v boju proti koronavirusu. Ob tem sem izredno ponosen na delo novinarskih ekip obeh medijev, ki sta besedi sodelovanje dali nov pomen.«

RTV Slovenija