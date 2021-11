Včeraj krepko čez 3000 okuženih; Brežice 109, Novo mesto 102

9.11.2021 | 11:10

Včeraj smo pričakovano zabeležili precej večje število okužb kot pred tednom dni, saj je bil prejšnji ponedeljek dela prost dan.

Ker smo prejšnji ponedeljek obleževali dan spomina na mrtve, včerajšnjega z njim ni mogoče primerjati. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so sicer v Sloveniji včeraj potrdili 3344 novih primerov okužbe s sars-cov-2. Opravljenih je bilo 7615 PCR testov, delež pozitivnih pa je bil 43,9-odstoten, kar je za vzorec več kot pred tednom dni, ko je bil ta delež 43,1-odstoten.

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov se je dvignilo na 3178, kar je 316 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje števila potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je 1785 oziroma 50 več kot dan prej.

Pri NIJZ ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 37.669 prebivalcev.

Kot smo poročali, je bilo po podatkih Sledilnika za covid-19 včeraj hospitaliziranih 843 covidnih bolnikov, od katerih jih je 186 potrebovalo intenzivno nego.

In danes? V bolnišnicah zdravijo 874 covidnih bolnikov ali 31 več kot dan prej, na intenzivnem oddelku jih je 187, eden več, umrlo pa jih je 12.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo 53 covidnih bolnikov (tako kot včeraj), od tega 12 na intenzivni terapiji. Dva so sprejeli in dva tudi odpustili.

V SB Brežice imajo 21 covidnih bolnikov (eden na intenzivni), šest novih so sprejeli in enega odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 102, Kočevje 49, Črnomelj 36, Metlika 34, Šentjernej 26, Trebnje 17, Straža in Mirna Peč 11, Dolenjske Toplice 10, Škocjan 7, Šmarješke Toplice, Semič in Mokronog Trebelno 4, Žužemberk in Mirna 3, Kostel 1

Posavje - Brežice 109, Krško 54, Radeče in Kostanjevica na Krki 8, Sevnica 4

M. K.