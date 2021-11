Goljufiva direktorica; 82-letnik trpinčil ženo; kradli baker, meso in ozimnico

9.11.2021 | 11:50

Na meji so zasegli ukradeni Range Rover (foto: PMP Obrežje)

Novomeški kriminalisti so ovadili 41-letno osumljenko zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti in kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja. V predkazenskem postopku so ugotovili, da je osumljena kot direktorica gospodarske družbe iz transakcijah računov te družbe dvigovala gotovino, ki ni bila predvidena za poplačilo obveznostih družbe in dvigi gotovine niso imeli kritja v poslovnih listinah. S temi dejanji je povzročila družbi škodo v višini okoli 130.000 evrov.

Z dvigi gotovine v znesku okoli 8.000 evrov je nadaljevala tudi po začetku stečajnega postopka družbe, ko so ji prenehala pooblastila zakonite zastopnice in pooblaščenke za razpolaganje s premoženjem družbe. Za prvo omenjeno kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let, za drugo pa do treh let.

Nasilje v družini

Sevniški policisti so včeraj posredovali zaradi nasilja v družini na območju Sevnice. 82-letni moški je fizično obračunaval z ženo in ji grozil, da jo bo ubil. Žrtev je pretepal po glavi, ji grozil z nožem, prijel za glavo in udarjal v steno. Poškodovano žensko so oskrbeli v zdravstvenem domu. Policisti so nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtve. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. 82-letnega osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Kradli baker, meso in ozimnico

Med 5. 11. in 8. 11. je v Šentjanžu na območju Sevnice nekdo s strehe objekta potrgal okoli 16 metrov bakrenih obrob in povzročil za okoli 600 evrov škode.

V Gorenjem Podborštu na območju PP Novo mesto je med 7. 11. in 8. 11. neznanec vlomil v klet stanovanjske hiše in ukradel okoli 30 kg mesa ter ozimnico.

Sinoči med 20. in 21.30 uro je na parkirnem prostoru na Smrečnikovi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz predala vrat izmaknil denarnico z gotovino.

Zasegli ukraden avtomobil

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Land rover evoque romunskih registrskih oznak. Policisti so ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da je bil avtomobil v avgustu 2021 ukraden v Italiji. Avto so 30-letnemu državljanu Romunije zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Migranti

Policisti so na območju Globokega (PP Brežice) izsledili in prijeli štiri državljane Pakistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.