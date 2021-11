Preberite, kako iz iz 12.000 eur študentskega kredita ustvariti 40 milijonov evrov prihodkov



9.11.2021 | 19:30

»Če bi se po vseh letih moral odločiti za eno samo vrlino, bi izbral sposobnost določanja prioritet. Kot podjetnik si vsak dan in vsako uro zasut z enormno količino informacij, ki te lahko, če jih ne znaš filtrirati in prioritizirati, hitro pokopljejo. Ne le tebe, tudi tvoje zaposlene in na koncu podjetje.« Tako vprašanje, kakšne so po njegovem mnenju lastnosti, po katerih izstopajo dobri podjetniki, komentira Mic Melanšek, soustanovitelj uspešnega podjetja, ki ga v Sloveniji poznamo pod imenom Mali junaki, v tujini pa Hooray Studios. »Govorim iz lastnih izkušenj, saj smo zaradi izjemne rasti pred nekaj leti jadrali skozi turboletne čase, ko zaradi pomanjkanja časa, resursov in seveda tudi znanja, nekaj časa nismo vedeli »kdo pije, kdo plača«,« dodaja Melanšek. Brez pravilnega določanja prioritet (pa tudi hitrega pivotiranja, ko je potrebno), ustrezne strategije, mentorstva in pravih partnerjev, še nobeno podjetje ni uspelo.

Napakam na podjetniški poti lahko velikokrat botruje neizkušenost. Zaplete se lahko že pri statusu podjetja. Ne gre le za statusno-pravne, davčne in računovodske razlike, podjetnik začetnik pogosto spregleda, da s.p. dobaviteljem lahko predstavlja večje tveganje kot d.o.o. in mu bodo zato postavili težje plačilne pogoje, morda celo predplačila. Zato je dobro, če imate že od začetka ob sebi nekoga, ki vam lahko ponudi ustrezne strokovno podkovane nasvete. Marsikdo ne bi nikoli pomislil, da je to lahko tudi bančni svetovalec.

»Za podjetniški ego je zadovoljstvo uporabnikov nekaj tako blagodejnega kot dober jutranji espresso«

Podjetniki niso rojeni čarovniki, so vizionarji, ki ustvarjajo nove rešitve in inovativne koncepte. »Želja po kreiranju nečesa svojega je bila v meni prisotna od zmeraj, da pa se je manifestirala v Malih junakih in v obliki, kot je danes, pa je zaslužna neka čudna, prijetna, testosteronska kemija med mano in Radom tistega, zdaj že skoraj davnega, leta 2013,« o podjetniškem navdihu razmišlja naš sogovornik, Mic Melanšek. »Iskreno povedano, težko karkoli konkurira občutku, ko vsak dan od uporabnikov s celega sveta dobivamo zahvale, fotografije, videe s solzami sreče, povsod pa glavni akter produkt, ki smo ga razvili v majhni pisarni sredi Ljubljane. Vem, da zveni klišejsko, ampak za podjetniški ego je to nekaj tako blagodejnega kot dober jutranji espresso,« o motivaciji dodaja Melanšek.

Srčnost in vztrajnost sta zagotovo lahko prirojeni, vendar se mora vsak podjetnik tudi (pri)učiti poslovnih veščin. Osnovno področje, ki ga je treba dobro poznati, so poslovne finance. Pregled računovodskih izkazov, razumevanje bilance stanja in denarnih tokov je ključno pri načrtovanju in obvladovanju posla. »Brez nič ni nič. Mi smo začeli zelo skromno. Podjetje, ki bo v letu 2021 beležilo 40 milijonov evrov prihodkov, sva z Radom ustvarila iz 12.000 eur študentskega kredita. Investicije in posojila, ki sva se jih posluževala sproti, nikoli niso bila namenjena preživetju podjetja, saj se je to od prvega dne financiralo samo, temveč sva jih vedno uporabila za t.i. »varnostno mrežo«, da sva bila v kritičnih trenutkih sposobna hitrejšega, pogumnejšega in drznejšega odločanja.«

»Z lastnikoma podjetja Mladi junaki smo se spoznali že pred nastankom podjetja. Lahko rečem, da smo z njimi imeli mentorski odnos v pravem pomenu besede. Podjetniki v mikro in malih podjetjih so strokovnjaki na svojem področju dela, bančni svetovalec pa mu pri finančnem delu poslovanja lahko pomaga s širokim znanjem, predvsem pa izkušnjami. Svetovalec ima, ravno zaradi dela z različnimi podjetji, veliko dobrih praks in lahko ustrezno svetuje podjetniku. Opozori ga na tveganja, na katera podjetnik morebiti ni pomislil. Skupaj lahko najdeta ustrezne produkte in rešitve za trenutne finančne izzive, s katerimi se podjetje sooča pri svojem poslovanju,« je pojasnila Nataša Zemljič Pangerc, direktorica poslovanja z malimi podjetji v NLB, ki je s podjetjem orala ledino pri njihovih podjetniških začetkih. »Banka je naše varovalo. Smo v dobrih odnosih in vemo, da je vedno tam, ko jo bomo potrebovali. Tudi če je ne, je ta občutek pomemben za vse poslovne odločitve,« o pomembnosti zaupnega in dvosmernega odnosa z banko doda Mic Melanšek.

Mentor zna oceniti, katere ideje so izvedljive, katere pa morajo še malce dozoreti



Kako pomembno je v današnjem svetu imeti dobrega mentorja, lahko sklepamo po številnih uspešnih ljudeh na svetu, za katere je znano, da so imeli ali še imajo mentorje. Kako dobiti mentorja, je pred leti za angleški časnik Sun pojasnil Richard Branson, ikona podjetništva. »Najprej si mora podjetnik priznati, da mu lahko nasveti in znanje drugih koristijo. To v poslovnem svetu, kjer je za uspeh pomemben tudi velik ego, ni tako preprosto. Boriti se sam proti vsem je sicer občudovanja vredno dejanje, hkrati pa trdoglavo, predvsem pa napačno,« je dejal Branson, ki ni nikoli skrival, da mu je do uspeha v ključnih trenutkih pomagal Freddie Laker, nekoč lastnik ene največjih zasebnih letalskih družb v Veliki Britaniji.

Z znanim podjetnikom se strinja tudi Nataša Zemljič Pangerc. Kot pravi, poslanstvo NLB temelji na mentorstvu - ko podjetje raste, mu banka stoji ob strani in vnaprej opozori na morebitne težave in pasti ter predstavi rešitve, ki jih podjetje v danem trenutku potrebuje.

Podjetniki so namreč vedno polni idej. Nekatere so izvedljive lažje, druge terjajo več truda, sredstev in prilagajanja. Pravi mentor bo znal oceniti, katere ideje so izvedljive, katere pa morajo še malce dozoreti. Pomembno je tudi prilagajanje, saj se v poslovnem svetu stvari odvijajo vedno hitreje. Dober mentor bo opazil, kdaj se je treba prilagoditi, spremeniti poslovni model ali skleniti novo partnerstvo. Pravilno bo tudi ocenil, ali je morda nastopil čas za izstop iz podjetja in prodajo.

V NLB ima vsako podjetje svojega svetovalca, ki mu je vedno na voljo za nasvet in pogovor. Ko ima podjetnik dilemo ali izziv, lahko (bančni svetovalec) pride tudi na lokacijo podjetja ali kamorkoli drugam, kamor podjetniku ustreza. Ne glede na to, v katerem življenjskem ciklu je podjetje, je smiselno, da redno ohranja stik s svojim bančnim svetovalcem in s pogovorom in svetovanjem pride do ustreznih rešitev. »Družba Hooray Studio skozi celotno obdobje skupnega sodelovanja dosega dobre rezultate. Največ podpore jim trenutno nudimo pri kartičnem poslovanju, ki ga potrebujejo za stalno oglaševalsko prisotnost na spletu. Smo jim pa vedno pripravljeni stati ob strani in puščamo odprte možnosti za dodatno financiranje ali druge oblike sodelovanja pri nadaljnji rasti podjetja,« pravi svetovalec za podjetja v NLB, Darko Glušac.

Samo skupaj smo pripravljeni na vse, kar sledi



V zadnjih letih lahko spremljamo razmah navdušenja nad podjetništvom in vedno več posameznikom in posameznicam je uspelo v kratkem času postaviti stabilno podjetje. Točen recept za uspeh žal ne obstaja, pa tudi turbulentni časi prinašajo veliko negotovosti. Kljub temu je za dobre ideje in prave pristope, ki se prilagajajo razmeram na trgu in poslovnim trendom, vedno prostor. Zadnji dostopni podatki Statističnega urada Slovenije (za l. 2019) pravijo, da je na letni ravni na novo nastalo 19.748 podjetij ali za 1,6 % več kot v prejšnjem letu.

Mali junaki so od ustanovitve pa do danes postali vodilni ponudnik personaliziranih knjig za otroke na svetovnem tržišču. Uspeh pa je elastičen koncept. »Denimo ravno danes je zame uspeh to, da je radič na vrtu uspel in ga bomo popoldan snedli za kosilo. Včeraj je bila 7 % EBITDA, ki jo zasledujemo pri Junakih v letu 2021. Vse skupaj pa ima skupni imenovalec, ki ga praviloma iščem v takšni in drugačni rasti. Najbolj boleč je občutek stagniranja in tega ne v privatnem ne v poslovnem življenju ne toleriram,« komentira Mic Melanšek.

Podjetniki na začetku svoje poslovne poti pogosto ne poznajo ne poslovnih in tudi ne finančnih izzivov, ki jih čakajo, niti bančne ponudbe storitev, ki jim lahko pomagajo pri reševanju le-teh. In s tem ni nič narobe, saj je bolj pomembno, da si znamo poiskati primerno pomoč. Pomembno je, da se podjetnik že v fazi razmišljanja o širitvi ali ob raznoraznih finančnih izzivih pri poslovanju, dilemah ali vprašanjih, s katerimi se sooča v svojem poslovnem vsakdanu, za nasvet obrne na bančnega svetovalca.

In ne samo to, bančni in drugi finančni strokovnjaki poskušajo v posebnih prispevkih, ki so objavljeni na spletnih straneh NLB v okviru nasvetov Poslovno, predstaviti podjetnikom začetnikom osnovna pravila finančnega poslovanja, ter kako se izogniti začetnim tveganjem in drugim pastem v finančnem poslovanju. Na voljo je veliko znanja, izkušenj ter informacij o poslovnih subjektih, podjetniških financah ter makroekonomskem okolju, to znanje je na voljo vsem, ki boste zbrali pogum in začeli na svoje. Več na https://www.nlb.si/nasveti-poslovno.

