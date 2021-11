Umrl je doktor Ladika

9.11.2021 | 17:20

Dr. Rudolf Ladika (foto: arhiv DL)

Krško - Poslovil se je dolgoletni direktor Zdravstvenega doma Krško dr. Rudolf Ladika.

Rudolf Ladika se je rodil 17. 5. 1945 v Kamanju v vasici nedaleč od reke Kolpe. Njegova želja po napredku in znanju ga je vodila na študij medicine v Zagrebu. Leta 1970 je pridobil naziv zdravnika, 1972. leta je opravil specialistični izpit in s svojo družino kot zdravnik prišel službovat na Senovo. Leta 1978 je specializiral iz splošne medicine, 1984 pa je opravil podiplomski študij iz kardiologije. Od leta 1992 do 2007 je poleg zdravniškega dela uspešno opravljal tudi funkcijo direktorja ZD Krško. V tem obdobju se je je krški hram zdravja kadrovsko in materialno okrepil ter postal eden večjih in boljših v državi.

P. P.