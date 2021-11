Gradnja nove podružnične šole in vrtca v Velikem Podlogu napreduje

10.11.2021 | 08:00

Foto: Občina Krško

Krško/Veliki Podlog - Maja začeta gradnja nove podružnične osnovne šole in otroškega vrtca v Velikem Podlogu pri Krškem poteka skladno z načrti, so sporočili s krške občine. Celotna naložba bo stala približno tri milijone evrov, 1,1 milijona evrov bo prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, preostanek bo pokrila občina, so dodali.

Novo poslopje za podružnično šolo in vrtec gradijo v bližini stare šole v Velikem Podlogu. Do zdaj so ulili betonsko ploščad nad nadstropjem, objekt pa je pripravljen na začetek montaže lesene strešne konstrukcije, ki jo načrtujejo za prihodnje dni, so zapisali na krški občini.

Gradijo že predelno zidovje, pripravljajo tudi razvode za elektro in strojne napeljave. Na pritličnem pročelju so namestili prvo stavbno pohištvo. V primeru ugodnega vremena bodo v kratkem začeli vgrajevati geosonde, so pristavili.

Občina je že razpisala postopek za izbiro dobavitelja opreme. Kot je načrtovano, naj bi gradnjo končali do konca aprila prihodnje leto. Uporabno dovoljenje naj bi zagotovili dva meseca kasneje oz. do konca junija.

Z novimi nekaj manj kot 1400 kvadratnimi metri neto notranjih površin bodo po prostorski stiski, ki pesti zdajšnjo zgradbo, pridobili bistveno več sodobno opremljenega prostora oz. igralnih in učnih površin. V vrtcu so sicer predvideli štiri igralnice, za potrebe podružnične osnovne šole pa štiri učilnice.

Podružnično Osnovno šolo Leskovec pri Krškem v Velikem Podlogu v zadnjem šolskem letu obiskuje nekaj več kot 60 učencev prvih štirih razredov, v otroškem vrtcu pa je v enotah Peter Pan in Lumpki vpisanih nekaj več kot 50 otrok, so še spočili s krške občine.

M. K.