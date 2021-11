FOTO: Tokrat na Belokranjski trčili trije

10.11.2021 | 07:00

Včerajšnja nesreča na Belokranjski se je zgodila v Gotni vasi pri pekarni. (obe fotografiji FB Policijske kontrole Dolenjske)

Včeraj ob 06.38 so na Belokranjski cesti v Novem mestu trčila tri osebna vozila. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč poškodovanim, odklopili akumulatorje, nevtralizirali po vozišču razlite motorne tekočine, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa, pomagali avto vleki pri odstranitvi poškodovanih vozil in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Padel kolesar

Ob 18.13 se je v naselju Razbor, občina Sevnica, pri padcu poškodoval kolesar. Dežurni reševalci NMP Sevnica so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Celje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

-od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS2, izvod 3. KARLOVCI-ČRPALIŠČE,

-od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, TP RESA,

-od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOL. STRAŽA, TP Resa.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREDNJE GRČEVJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIŠKA VAS.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA na izvodu KEGLJIŠČE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo motena oziroma prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Ribnica, Mala Dolina, Gaj in Podgračeno med 7.30 in 12. uro.

M. K.