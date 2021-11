1. november prinesel malce višje cene vrtca

10.11.2021 | 09:30

Nevenka Lahne, ravnateljica OŠ Šmarjeta, v okviru katere deluje Vrtec Sonček

Šmarjeta - V Vrtcu Sonček, ki deluje v okviru OŠ Šmarjeta, od 1. novembra veljajo nekoliko višje cene predšolske vzgoje. Svetniki so namreč na zadnji občinski seji potrdili podražitev.

Cena za prvo starostno obdobje (od 1 do 3 let) je višja za 5,18 odstotka oz. 26,43 evra ter znaša skoraj 537 evrov (prej 510), za drugo starostno obdobje (od 3 do 6 let) pa je cena višja za 3,68 odstotka oz. 14,40 evra, kar pomeni, da znaša dobrih 405 evrov (prej skoraj 391). Cena živil ostaja enaka, to je 1,71 evra na dan.

Na seji občinskega sveta, ki zdaj v korona času potekajo v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi

Razloge za malce višje cene, ki pa so še vedno primerljive z ostalimi sosednjimi občinami oz. vrtci, je obrazložila ravnateljica OŠ Šmarjeta Nevenka Lahne. Povedala je, da so opravili nov preračun cen programov vrtcu ter da so glavni razlog za podražitev kot že nekaj časa višji stroški dela. Dosedanje cene so veljale od 1. junija 2020.

Še naprej ostaja dodatna olajšava staršem možnost koriščenja počitniške rezervacije v višini 50 odstotkov mesečnega plačila ter znižano plačilo programa iz zdravstvenih razlogov v višini 30 odstotkov mesečnega prispevka staršev.

Vrtec letos obiskuje 176 otrok, s 1. septembrom so bili sprejeti vsi domači otroci in še nekaj iz sosednjih občin. Do konca koledarskega leta pričakujejo še nekaj vpisov, kar pomeni, da bodo prišli do številke 180.

Besedilo in foto: L. Markelj