Razpis za stanovanja na Čardaku

10.11.2021 | 12:30

Črnomelj - Na spletni strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je objavljen javni razpis za najem 30 stanovanj v novem večstanovanjskem objektu na Čardaku, na Ulici Moša Pijade 7. Stanovanja so velika med 45,90 in 69,90 kvadratnega mesta, mesečna najemnina pa znaša od 312 do 489 evrov. Vsem stanovanjem pripadajo balkoni, shrambe in parkirna mesta.

Rok za oddajo prijave je 17. november, izbor najemnikov pa bodo na skladu opravili do 25. novembra.

S. G.