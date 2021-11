Tudi v ivanški občini se epidemiološka situacija vztrajno slabša

Ivančna Gorica - V ponedeljek se je na sedežu Občine Ivančna Gorica ponovno sestala razširjena sestava občinskega štaba Civilne zaščite. Na delovnem sestanku so bili poleg župana Dušana Strnada, poveljnika CZ Jožeta Kozinca in direktorja Zdravstvenega doma Ivančna Gorica dr. Janeza Zupančiča prisotni še ravnatelji osnovnih šol, vrtca in srednje šole, pa tudi predsedniki občinskih zvez na področju kulture, turizma, športa in gasilstva ter predstavniki mladih, cerkve in Centra za socialno delo Grosuplje.

Kot je uvodoma povedal župan Dušan Strnad, je upoštevanje zadnjih vladnih ukrepov ključno tudi za zajezitev širjenja okužb v občini Ivančna Gorica, saj se epidemiološka situacija v občini vztrajno slabša.Število aktivno pozitivnih v občini je bilo včeraj 204, precepljenost občanov pa je 50,7 odstotna. Samo na dan omenjenega sestanka je bilo na novo potrjenih 47 okužb s Covid-19.

Cepljenje je najučinkovitejše orožje proti okužbam

Direktor ZD Ivančna Gorica Janez Zupančič je povedal, da se je v novembru izjemno povečal obisk pacientov za cepljenje s 3. odmerkom. S tem mesecem so v ZD ponovno vzpostavili dežurno Covid številko 031 741 619, ki deluje ob nedeljah in praznikih od 8. do 14. ure. Namen telefona je, da paciente, ki imajo znake okužbe, še isti dan naročijo na PCR test ter jim tako omogočijo čimprejšnje testiranje. Prav tako vsak delovni dan dopoldne in popoldne deluje Covid ambulanta. Skupna ugotovitev vseh navzočih je bila, da je cepljenje najučinkovitejše sredstvo za preprečevanje okužb in obolelost prebivalstva. Zato je bil eden sklepov sestanka, kot sporočajo iz občine, tudi ta, da se lokalno prebivalstvo intenzivno spodbuja in osvešča o pomenu in nujnosti cepljenja proti covid-19.

Omejitev druženj in nenujnih prireditev

Navzoči predstavniki javnega življenja so se tudi strinjali, da vsakršno druženje predstavlja veliko tveganje za dodatno širjenje okužb, zato pozivajo k upoštevanju določil vladnega odloka, ki omejujejo oz. prepovedujejo zbiranje in druženje večjega števila ljudi. Društva in ostale organizatorje prireditev pa pozivajo, da naj temeljito razmislijo o nujnosti njihove izvedbe, oz. da njihovo izvedbo prestavijo na poznejši čas, še sporočajo iz ivanške občine.

