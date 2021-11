Delavci brez regresa in plač, upniki brez poplačil

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so po zaključenem predkazenskem postopku na Okrožno državno tožilstvo Krško podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja Kršitev temeljnih pravic delavcev in kaznivo dejanje Oškodovanje upnikov zoper 45-letnega osumljenca iz območja PU Novo mesto. Ovadili so tudi osumljeno pravno osebo. Med preiskavo so ugotovili, da osumljenec ni plačal prispevkov za socialno varnost desetih zaposlenih, kljub temu, da je obrazce REK oddajal, in jih s tem prikrajšal za pravice, ki jim pripadajo. Zaposleni v zadnjih petih letih tudi niso dobili regresa in vseh plač. Skupno so bili oškodovani za okoli 28.000 evrov.

Poleg tega je osumljenec v zadnjih treh letih z goljufivim ravnanjem povzročil škodo upnikom v višini okoli 75.000 evrov, saj je poslovanje družbe prenesel na novoustanovljeni poslovni subjekt in z istimi delavci nadaljeval poslovanje. Upnike je v skladu z Zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja oškodovala tudi družba, saj je osumljeni kaznivo dejanje storil v njenem imenu in v njeno korist.

Za kršitev temeljnih pravic delavcev je določena zaporna kazen do treh let in denarna kazen, za oškodovanje upnikov pa zaporna kazen do petih let.

Pijan in brez vozniške

Policisti PP Novo mesto so bili sinoči okoli 21.30 obveščeni o prometni nesreči na parkirnem prostoru na Grmu. Ugotovili so, da je 48-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkiran avtomobil in ga poškodoval. Povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,84 miligrama alkohola. Renault megane so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

Na Ragovski ulici v Novem mestu je med 30. 10. in 9. 11. nekdo vlomil v klet stanovanjskega bloka in odpeljal gorsko kolo znamke Merida.

Policiste PP Dolenjske Toplice je oškodovanec obvestil o vlomu v osebni avtomobil. Ugotovili so, da je v ponedeljek med 20. in 21. 30 uro na parkirnem prostoru v Vavti vasi nekdo vlomil v tri parkirane avtomobile. Iz dveh vozil ni ničesar odnesel, iz avta prijavitelja pa je iz prtljažnikaizmaknil udarno kladivo in vijačnik znamke Makita in več kosov ročnega orodja. Ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1000 evrov.

V naselju Kamnje na območju Šentruperta je sinoči nekaj pred 20. uro nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Migranti

Policisti so na območju Preloke (PP Črnomelj) izsledili in prijeli dva državljana Afganistana. Policijski postopki s tujcema, ki sta nezakonito prestopila državno mejo, še potekajo.

Policisti Policijske uprave Ljubljana pa so na območju Ribnice izsledili in prijeli 12 tujcev (državljane Nigerije, Gvineje, Kameruna, Alžirije, Čada, Sirije, Srednjeafriške republike in Sudana), ki so nezakonito prestopili državno mejo.

