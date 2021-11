S četrtkom dvodnevna zapora cestnega odseka do Ždinje vasi

10.11.2021 | 13:20

Cesta NM - Ždinja vas (foto: MO NM)

Novo mesto - Pri Novem mestu bodo zaradi sanacije občinske ceste v četrtek in petek za avtomobilski promet popolnoma zaprli cestni odsek Novo mesto - Ždinja vas. Prometna zapora bo veljala od križišča z državno cesto Na Brezovici do gostilne Pugelj. Obvoz za osebna vozila bo urejen, dostop za tovorni in avtobusni promet pa ta čas ne bo možen.

Med prometno zaporo bo obvoz za osebna vozila mogoč od Ždinje vasi prek Trške gore, Sevnega in Mačkovca do novomeškega vzhodnega avtocestnega priključka ter obratno.

Šolski avtobusni prevoz za učence iz Ždinje vasi, ki obiskujejo Osnovno šolo Bršljin in vstopajo na avtobusnih postajališčih pri gostilni Pugelj ter pri gasilskem domu v Ždinji vasi, bo urejen z avtobusnega postajališča na Župnci, so še sporočili z novomeške občine.

M. K.