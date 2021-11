Občina Krško po odločitvi DZ mestna občina; Posavje bližje temu, da postane pokrajina?

Ljubljana/Krško - Državni zbor je s 65 glasovi za in 11 proti po skrajšanem postopku sprejel novelo zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki občini Krško prinaša status mestne občine.

Predlog novele zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, s katerim bi status mestne občine dobila občina Krško, je septembra v obravnavo v DZ po skrajšanem postopku vložil poslanec SNS Dušan Šiško.

Kasneje sta bili vloženi dopolnili poslanca Igorja Zorčiča (NeP), da bi enak status dobila tudi občina Brežice, in dopolnilo poslanske skupine SAB, da bi status mestne občine dobila tudi občina Jesenice. A predloga že na seji odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo nista dobila zadostne podpore.

Šiško je danes poudaril, da je Krško geografsko, prometno, gospodarsko, upravno, kulturno središče Posavja in ima vrsto razvojnih in upravnih služb. S kar tremi velikimi elektrarnami pa je tudi energetsko središče Slovenije.

"Ne samo priprava Nek2, ki bo največja investicija v zgodovini Slovenije in bo povzročila razmah mesta in regije, pri nas so že v izgradnji novi objekti v treh poslovnih conah, kot na primer obrat Krke, ki se širi iz Novega mesta v Krško z 200-milijonsko investicijo in 500 delovnimi mesti," je med drugim dejal Šiško.

Novelo zakona so podprli navzoči poslanci SDS, SD, NSi, SMC, SNS, SAB ter poslanca narodnosti. Iz LMŠ je pet poslancev glasovalo za novelo, trije so bili proti, dva pa sta bila vzdržana. Prav tako niso enotno glasovali v poslanskih skupinah DeSUS in nepovezanih poslancev, medtem ko so poslanci Levice glasovali proti.

Kot je dejal Tomaž Lisec (SDS), je današnji sprejem zakona tako nagrada za opravljeno delo kot spodbuda za vnaprejšnji razvoj Krškega in celotnega Posavja, pa tudi pomemben korak za bodočo ustanovitev pokrajine Posavje.

Po besedah Blaža Pavlina (NSi) občina Krško izpolnjuje podobne pogoje kot nekatere druge mestne občine oz. je od nekaterih od obstoječih 11 mestnih občin večja tako po številu prebivalcev kot po površini, pa tudi po prihodkih podjetij.

Poleg tega je že začela postopke, ki vodijo k cilju združevanja samih naselij v mesto, ki bo tako še okrepilo svojo vlogo kot vodilno, upravno, občinsko središče, z razvojem gospodarskih in družbenih dejavnosti, je opozoril Dušan Verbič (SMC).

Vojko Starović (SAB) je poudaril, da gre za občino, ki se intenzivno razvija in raste. Tudi v interesu za samostojno regijo Posavje pa si v Krškem prizadevajo, da bi oblikovali močan center Posavje.

Da se bo s pridobitvijo statusa krepila moč krškega kot centra Posavja in bo to posledično prispevalo tudi k hitrejšemu razvoju celotnega področja, je dejal tudi Predrag Baković (SD).

Kot je opozoril Jani Ivanuša (SNS), ta del države ob meji s Hrvaško, od Bele krajine pa do Ptuja, nima pravega regionalnega središča in nobene mestne občine. Strinjajo se tudi z razmišljanjem, da je treba ustaviti odliv človeškega in drugega potenciala Posavja proti močnejšemu milijonskemu mestu Zagrebu.

Medtem pa v Levici po besedah Nataše Sukič niso našli razlogov, zakaj bi se morala občina Krško preoblikovati v mestno občino. Opozorila je, da je mesto Krško daleč od pogojev, ki jih določa zakon, saj ne izpolnjuje kriterijev 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest.

Tudi Robert Polnar iz poslanske skupine DeSUS je opozoril, da ima mesto Krško nekaj več kot 7200 prebivalcev, cela občina pa dobrih 10.200 delovnih mest. Sam je tako glasoval proti, a v poslanski skupini so bili pogledi različni.

Nekdanji dolgoletni župan Krškega in sedanji evropski poslanec ter podpredsednik SLS Franc Bogovič pa je v sporočilu za javnost izrazil veselje in zadovoljstvo, da so se uresničila enotna prizadevanja občanov Krškega ter svetnikov občine, da se Krškemu dodeli status mestne občine. "Verjamem, da je od danes naprej tudi Posavje korak bližje temu, da postane pokrajina," je dodal Bogovič.

