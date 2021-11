Na smučišču Gače pripravljeni na novo sezono

10.11.2021 | 18:15

Borut Koprivnik (foto: arhiv DL)

Semič - Na edinem belokranjsko-dolenjskem smučišču Gače v Občini Semič, ki ga po nekajletni prekinitvi te dejavnosti zadnja leta vodi družba Gače, so pripravljeni na novo zimsko sezono. Čakajo sicer prvi sneg ali padec temperatur, epidemičnim pogojem pa se nameravajo prilagoditi. Temu so se prilagodili tudi prodajo smučarskih vozovnic.

Vodja smučišča Borut Koprivnik je na današnji novinarski konferenci povedal, da so se na novo zimsko sezono, ki jo ob ugodnih razmerah nameravajo začeti takoj, drugače pa nekaj dni pred božičnimi prazniki, dobro pripravili.

Žičnice, sedežnica in delovni stroji so po njegovih besedah pregledani in v dobrem stanju. Snežni topovi, zasneževalni sistem in teptalci so servisirani, zbiralni bazen pa poln tehnološke vode. Pripravljeni so tudi s kulinarično in drugo ponudbo.

Opozoril je tudi, da je družbo Gače lanska zimska sezona finančno močno udarila, zaradi epidemije covida-19 pa so izgubili zimsko sezono, ki bi bila glede na pogoje lahko ena boljših.

Pomoč občin in dobra poletna sezona

Nekoliko jim bo sicer pomagala odobrena državna pomoč v znesku 44.000 evrov. Pomagale so jim tudi vse tri belokranjske občine in Mestna občina Novo mesto, ki so smučišču vsaka namenila po 15.000 evrov pomoči, je dodal vodja smučišča.

Rešila jih je tudi zadnja dobra poletna sezona, na katero pa poleg zimske stavijo tudi prihodnja leta. Tako bodo prihodnje leto oz. zunaj zimske sezone odprti vse dni v tednu. Urediti nameravajo pustolovski park in jeklenico oz. t. i. zip line. Poleti so izvedli tudi prvi dvodnevni koncert Rock Gače, ki ga nameravajo prihodnje leto ponoviti. Skupaj z zunanjim naložbenikom so na Gačah kupili večje zemljišče, ki ga bodo uredili za glamping. Tam bodo najprej postavili 20 glamping hišk, ob ugodnem zanimanju zanje pa še dodatnih deset, je še napovedal Koprivnik.

Gače v občinski turistični strategiji

Novinarske konference se je udeležila tudi semiška županja Polona Kambič. Povedala je, da so razvoj smučišča Gače uvrstili v občinsko turistično strategijo. Občina se je lotila tudi urejanja tamkajšnje prometne in druge infrastrukture. Letos so na Gačah prenovili vodohran za pitno vodo, prihodnje leto pa bodo tam namestili otroška igrala, je še dodala županja.

V podjetju Gače sicer predvidevajo, da bodo v prihodnjih letih in ob polni zmogljivosti na Gače privabili še več smučarjev in drugih obiskovalcev. Smučarjev je bilo v najboljših letih na Gačah letno tudi do 27.000.

Smučišče Gače je po velikosti 11. v državi. Smučarjem je na voljo osem kilometrov smučarskih prog, pet vlečnic in sedežnica, ki skupaj zmorejo pretok 5400 smučarjev na uro. Ob zadostni zasneženosti je na voljo tudi 2,4-kilometrska tekaška proga. Za obiskovalce zunaj zimske sezone imajo urejene kolesarske in štiri pohodniške poti, za katere skrbita Planinska zveza Slovenije in Planinsko društvo Semič. Dolge so od 17 do 55 kilometrov. Pohodniške poti so primerne tudi za otroke. Med drugim ponujajo tudi vodene ture, različna doživetja in električna kolesa.

Smučišče Gače leži pod 965 metrov visokim Pogorelcem, s 55 hektarji pa je edino večje dolenjsko in belokranjsko smučišče. V najboljših časih je bilo priljubljena točka belokranjskih, dolenjskih in posavskih smučarjev. Med tamkajšnjimi pogostimi gosti so bili tudi hrvaški smučarji. Zaradi dokaj nizke nadmorske višine med 700 in 965 metri pa ga kljub umetnemu zasneževanju rade pestijo tople zime.

STA; M. K.