V novomeški bolnišnici celo 2-letni otrok s covid-19

11.11.2021 | 09:30

Bolnišnice se zaradi covid-19 hitro polnijo, bo postelj dovolj za vse? (foto: SB NM)

Novo mesto, Brežice - Število okužb s koronavirusom narašča, vse več covidnih bolnikov potrebuje bolnišnično oskrbo, tudi v Novem mestu in Brežicah.

Sestava covidnih bolnikov je v novomeški bolnišnici različna – veliko, kaka tretjina, hospitaliziranih je tudi cepljenih in ta odstotek se povečuje. Podobna je situacija med zaposlenimi, kjer obolevajo tudi cepljeni, še vedno pa prednjačijo starejši, a nekoliko manj kot v drugem in tretjem valu. Povprečna starost bolnikov je zdaj 67 let, prej je bila blizu 80.

Milena Kramar Zupan, direktorica SB Novo mesto. (foto: L. M.)

Obolevajo pa tudi zelo mladi, celo otroci. Kot pove direktorica SB Novo mesto doc. dr. Milena Kramar Zupan, bo najmlajši otrok, ki je trenutno na covidnem oddelku, decembra star šele dve leti. Otroke, obolele za covidom-19, zdravijo na pediatriji, če gre za težji potek bolezni, jih odpeljejo v Ljubljano. Sicer je najmlajši odrasli covidni bolnik star 25 let in je bil polno cepljen.

Obolevajo vedno mlajši in vedno težje, pa tudi cepljeni



Kot pove Kramar Zupanova, pacienti obolevajo vedno težje. Skoraj vsi bolniki na navadnih covidnih oddelkih potrebujejo kisik, kar pomeni, da so težko prizadeti, skratka, gre za težje obolele kot v drugem in tretjem valu epidemije.

Anica Hribar, direktorica SB Brežice (foto: J. K.)

Tudi v brežiški bolnišnici opažajo, da je povprečna starost bolnikov nekoliko nižja kot spomladi, zdaj je okoli 70 let, spomladi pa je bila pet let višja. Direktorica SB Brežice Anica Hribar pove, da zdravijo tudi več mlajših bolnikov. Prevladujejo necepljeni, okoli četrtina bolnikov pa je cepljena. Trenutno prednjačijo Posavci, nekaj pa jih je bilo v tem času tudi iz drugih regij.

V novomeški bolnišnici večina covidnih pacientov prihaja iz dolenjske regije, na intenzivnem oddelku jih je precej iz Posavja, nekaj pa tudi s kočevskega konca. Sicer pa Posavci svoje bolnike, ki potrebujejo invazivno ventilacijo, poleg v Novo mesto premeščajo še v UKC Ljubljana in na Golnik.

L. Markelj