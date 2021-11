Gorela drvarnica ob hiši

11.11.2021 | 07:00

Sinoči ob 23.11 je v Birčni vasi, občina Novo mesto, gorela drvarnica ob stanovanjski hiši. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas so pogasili požar, ki je uničil ostrešje drvarnice velikosti okoli 4x8 metrov ter shranjeno opremo in del drv.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MFE SUN ROLLER.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC, izvod Levo Elektrarna.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 5:30 do 7:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PTT NOVO MESTO;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREŠERNOV TRG;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MESTNE NJIVE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREŠERNOV TRG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. IVAN DOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ELMA ČATEŽ, na izvodu ČATEŽ - ČATEŠKA GORA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Grahovica, nizkonapetostno omrežje - Kuganič in med 8. in 14. uro na območju TP Vitovec, nizkonapetostno omrežje - Podlogar; na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 13. uro na območju TP Spodnji grič, nizkonapetostno omrežje - Milke Kerin spodaj desno; na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli med 8. in 13. uro na območju TP Župjek, Vidova pot, Podgorje Varlec, Čukovec in Banovec ter na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 11. uro na območju TP Golnik Senovo.

