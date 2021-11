Vinarji obeležujejo martinovo, a spet brez množičnih dogodkov

11.11.2021 | 08:50

Martinova pojedina sicer bo marsikje na mizi, a pristojni pozivajo, naj družbe ne bodo velike. (foto: arhiv DL)

Pečena raca

Vinogradniki in vinarji danes obeležujejo martinovo, ki pomeni sklenitev opravil v vsakoletnem vinogradniškem obdobju. Na ta dan na družinskih mizah in različnih prireditvah običajno postrežejo značilne jedi, kot so gos, mlinci, rdeče zelje in vino. Še drugo leto zapored bo dan zaradi zaostrenih epidemioloških razmer minil brez večjih dogodkov.

Dogajanje ob martinovem ponavadi pomeni simboličen zaključek vinogradnikovega truda v vinogradu in je namenjeno predstavitvi vinogradnikov, vinarjev ter njihovega mošta in mladih vin. Čeprav bo tudi letos zaradi covida-19 dan minil brez organiziranih množičnih slavij, pa je za vse tiste, ki živijo izključno od grozdja in vina, to največji praznik.

Letošnji vinski letnik je količinsko slabši od tistega izpred leta dni, saj je predvsem dolenjsko vinorodno območje precej prizadela spomladanska pozeba. Ob tem pa vinarji poudarjajo, da je letina kakovostna, kar jim bo omogočilo boljšo prodajo in višjo dodano vrednost.

Slovenski vinogradniki so na okoli 15.000 hektarjih vinogradov letos pridelali 83.223 ton grozdja, pri čemer so rdeče sorte grozdja obrodile za 22 odstotkov, bele pa za 16 odstotkov slabše kot v letu 2020.

Velikih tradicionalnih martinovanj po Sloveniji tudi letos ne bo, so se pa nekateri organizatorji odločili za spletne oblike.

Poziv k spoštovanju omejitev

Čeprav si bo marsikdo danes ali konec tedna želel po tradiciji poskusiti mlado vino in ta dan oziroma vikend obeležiti s praznovanjem, tudi na kmetijskem ministrstvu glede na epidemiloške razmere v državi in vladne odloke pozivajo k odgovornemu ravnanju in upoštevanju omejitev.

Ob tem so napovedali, da bodo v tem obdobju potekali poostreni nadzori nad spoštovanjem odlokov, tako s strani inšpekcije za varno hrano kot tudi inšpektorata za kmetijstvo. Inšpekcijski pregledi bodo potekali v gostinski dejavnosti, pri ponujanju živil v trgovinah ter v delovnih okoljih v proizvodnih obratih. Inšpektorji bodo opravljali nadzor pri pridelovalcih v vinskih kleteh in njihovih dodatnih lokacijah, v vinotekah, v gostinskih lokalih, na kmečkih turizmih in na tržnicah.

Pri tem bodo preverjali dosledno in odgovorno spoštovanje pogojev PCT, nošenje mask in ohranjanje razdalje, uporabo razkužil, označbe na vhodu za obvezno izpolnjevanje pogojev PCT, preverjanje pogojev PCT za obiskovalce javnih prostorov ter izpolnjevanje pogojev PCT za zaposlene oziroma pri nosilcih dejavnosti ter uporabnikih storitev.

Pa trezno za volanom

Prav tako so tudi letos pred martinovim glasni pozivi k treznosti za volanom. Na Agenciji za varnost prometa vse, ki bodo pili, pozivajo, da se odpovejo udeležbi v prometu. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pa zaradi epidemioloških razmer odsvetuje praznovanja izven kroga svojih najbližjih.

V teh dneh poteka nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, med katero bodo tudi policisti vse do nedelje poostreno nadzirali psihofizično stanje udeležencev v cestnem prometu.

M. K.