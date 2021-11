Ko bi bilo več tako srčnih ljudi - Miro Ograjšek danes 150-ič daroval kri!

11.11.2021 | 10:25

Miroslav Ograjšek je vesel, da je danes kri daroval že 150-ič in da je tako pomagal že mnogo ljudem.

Novo mesto - V teh težkih »covidnih« časih iz zdravstvenih logov prihaja bolj vesela novica – 65-letni Miroslav Ograjšek z Vinjega Vrha je danes kri daroval točno 150-ič.

Zjutraj se je kot že nič kolikokrat pripeljal v Center za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, upoštevajoče vse predpisane ukrepe, daroval kri, nato pa so se mu za leta zvestobe krvodajalstvu pred vhodom v center javno zahvalili: Mojca Šimc, dr. med., vodja CTD Novo mesto, Vesna Dular, predsednica OZ RK Novo mesto, ter predsednica KORK Bela Cerkev Milena Činkole.

Pozornosti je bil Miro deležen tudi od Mojce Šimc, dr. med, vodje CTD Novo mesto.

V teh letih je Miro daroval že 75 litrov kriv, kar res ni malo. »Strašno veliko ljudem je lahko pomagal. Naj bo zgled mlajšim,« je dejala Vesna Dular.

Še bi ostal del krvodajalske družine

Miro Ograjšek je ponosen, da je krvodajalec že toliko let - od leta 1982 - in da je prišel do tako visoke številke, čeprav mu to ni motiv. Kot pove, so njegovi začetki povezani z dogodkom v družini, ko je kri potrebovala njegova žena. Takrat je premagal strah pred iglo in postal krvodajalec z dušo in srcem.

Čestitali sta mu tudi Milena Činkole (na levi) in Vesna Dular (na desni).

Nadaljeval bo do prihodnjega leta, kar pomeni, da bo kri dal le še enkrat, ker bo takrat dosegel starostno mejo, »čeprav bi z veseljem še ostal del krasne krvodajalske ekipe. Upam, da bodo čim prej starostno mejo zvišali za vse krvodajalce, ki so zdravi in bi še radi pomagali ljudem na ta način,« pravi.

Zadovoljen je, da je h krvodajalstvu nagovoril mnoge, zlasti mlade, saj je prepričan, da je treba k temu humanemu dejanju pritegniti že šolarje.

Miroslav Ograjšek, ki je vso delovno dobo delal v Revozu, zdaj pa že uživa v upokojenskem stanu, krvi sam za enkrat k sreči še ni potreboval, upa, da bo tako ostalo tudi naprej.

Predsednica OZ RK Novo mesto Vesna Dular je Miroslavu čestitala, saj je v tem času, kot omenjeno, daroval okrog 75 litrov krvi, »kar je vredno vsega spoštpvanja. Koliko ljudem je pomagal! Takšnih krvodajalcev, ki bi kri darovali 150 in večkrat, je malo,« pove Dularjeva in doda, da je stanje v krvodajalstvu zaradi covid razmer letos, vsaj v jesenskem času, boljše kot lani, več je bilo tudi mladih. Krvodajalstvo zdaj zaradi omejitev poteka malo drugače, RK poišče primerne krvodajalce glede na potrebe, uredi urnik, itd.

Tudi v KORK Bela Cerkev so ponosni na Miroslava Ograjška. Kot pove predsednica Milena Činkole, je to njihov krvodajalec z najdaljšim stažem oz. je največkrat do zdaj daroval kri.

Danes opoldne ga bo sprejel tudi župan Občine Šmarješke Toplice mag. Marjan Hribar.

Besedilo in foto: L. Markelj

