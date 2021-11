Mladoletnika z nožem nad pnevmatike

11.11.2021 | 12:10

Včeraj okoli 13. ure so bili policisti obveščeni, da naj bi na parkirnem prostoru gostinskega lokala na območju Dobruške vasi neznanca poškodovala pnevmatike na več vozilih. Policisti so takoj začeli preiskavo in ugotovili, da sta dva storilca z ostrim predmetom poškodovala in predrla pnevmatike na šestih vozilih. V širši okolici so izsledili in prijeli dva mladoletnika in jima zasegli tudi nož. Okoliščine še preverjajo in bodo po zaključeni preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Brez vozniške, z neregistriranim avtom, očitno pijan

Sevniški policisti so med kontrolo prometa v okolici Sevnice zaradi nezanesljive vožnje in ogrožanja drugih udeležencev v prometu ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio, ki sprva ni upošteval njihovih znakov. Gre za 61-letnega večkratnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je tehnično oporečen, neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene tuje registrske tablice. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 3.940 evrov.

Požar hleva še preiskujejo

Včeraj nekaj po 6. uri so bili policisti obveščeni o požaru v kraju Čadraže na območju PP Šentjernej. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je zagorelo v hlevu, ogenj pa se je razširil in zajel celotni leseni del objekta. Živali so iz hleva uspeli rešiti, gasilci pa so požar omejili in pogasili. Policisti in kriminalisti okoliščine in vzrok za nastanek požara še preiskujejo, predvidoma danes (ko bodo razmere na požarišču to dopuščale) bodo opravili ogled. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Vlomili v hišo

Na območju Mirne je včeraj med 13. in 19. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Migranti

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu odkrili štiri tujce, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Državljane Afganistana so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prav tako so v Ziljah (PP Črnomelj) policisti izsledili in prijeli štiri državljane Afganistana. Policijski postopki z njimi še niso zaključeni.

