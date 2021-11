Sojenje Turku zaprli za javnost

11.11.2021 | 13:20

Novo sojenje Borutu Turku se je začelo brez prisotnosti javnosti. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Na Okrožnem sodišču v Novem mestu se je danes začela glavna obravnava v ponovljenem sojenju Borutu Turku, ki ga obtožnica bremeni umora partnerke Romane Muhič 23. februarja lani na Potoku.

Senat novomeškega okrožnega sodišča je Turka januarja letos že spoznal krivega umora na grozovit način in iz brezobzirnega maščevanja ter ga obsodilo na 24 let zapora, a je Višje sodišče v Ljubljani zaradi kršitev določb kazenskega postopka in pravic obrambe sodbo spomladi razveljavilo ter jo vrnilo prvostopenjskemu sodišče v ponovno sojenje. To v skladu z odločitvijo Višjega sodišča poteka pred popolnoma spremenjenim senatom, ki mu tokrat predseduje sodnica Natalija Picek Kink.

Kot je na začetku glavne obravnave povedala predsednica senata, sta Turk in njegov zagovornik predvčerajšnjim podala predlog, da se sodišče v skladu z možnostjo, ki jo ponuja nedavna odredba predsednika Vrhovnega sodišča, zaradi preprečitve širjenja covida-19 omeji javnost obravnave.

Predlog obrambe je sodnica sprejela. »Iz razloga varovanja zdravja in življenja ljudi v razpravni dvorani se javnost z glavne obravnave začasno izključi,« je odločila sodnica, tako da smo morali novinarji štirih medijskih hiš sodno dvorano zapustiti.

Kot je še dejala Natalija Picek Kink, izključitev javnosti ne velja za oškodovance, ki glavni obravnavi lahko prisostvujejo, o prisotnosti javnosti na naslednjih obravnavah, pa se bo odločala sproti »odvisno od epidemiološke situacije.«

B. B.