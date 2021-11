Učenci in dijaki, ki se ne bodo želeli samotestirati ali nositi mask, se bodo izobraževali na daljavo

11.11.2021 | 20:30

Profimedia

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec je na novinarski konferenci po današnji seji vlade dejal, da se bodo učenci in dijaki, ki ne bodo upoštevali ukrepov samotestiranja v šolah in uporabe ustreznih mask, izobraževali na daljavo. Učenci in dijaki s posebnimi potrebami pa se bodo lahko samotestirali tudi doma.

Samotestiranje bo od ponedeljka obvezno za vse učence in dijake, in sicer trikrat tedensko. Izvajalo se bo v šoli, pod nadzorom strokovnih delavcev. Vsi, ki ukrepov samotestiranja in uporabe mask ne bodo upoštevali, naj ostanejo doma. Šole bodo zanje morale zagotoviti možnost izobraževanja na daljavo, in sicer glede na organizacijske in tehnične zmožnosti posamezne šole, je poudaril Orehovec, ki si vendarle želi, da bi čim več učencev in dijakov prišlo k pouku v šoli.

Opozoril je, da morajo pogoj prebolelosti, cepljenosti ali testiranosti (PCT) izpolnjevati tudi vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju in zaposlene pozval, naj odlok dosledno spoštujejo.

Orehovec je dejal, da je to "edini način, da izobraževanje ohranimo v šolah, hkrati pa vsi skupaj prispevamo k zamejevanju širjenja novega koronavirusa". Povedal je, da ministrstvo za izobraževanje po posvetu in na predlog ravnateljev osnovnih šol predlagalo izjeme pri najmlajših, in sicer tako, da bi se samotestiranje učencev od 1. do 5. razreda izvajalo doma, vendar je vlada glede na izjemno zahtevno epidemiološko situacijo sklenila, da se bo samotestiranje izvajalo obvezno za vse učence v prostorih šol, pod nadzorom strokovnih delavcev.

Vlada pa je sledila predlogu ministrstva, da bodo lahko otroci s posebnimi potrebami samotestiranje izvajali v domačem okolju, če samotestiranje v šoli iz objektivnih razlogov ni mogoče.

Ministrstvo je dobilo glede obveznega samotestiranja v teh dneh sicer kar nekaj pobud. Civilna iniciativa Otrok ne damo je v imenu okoli 43.000 podpisnikov peticije Stop maskam in testiranju otrok v šolah šolsko ministrico Simono Kustec, svetovalno skupino za covid-19 ter Nacionalni inštitut za javno zdravje pozvala k takojšnji ustavitvi izvajanja odloka, ki predpisuje obvezno samotestiranje na novi koronavirus v šoli. Tudi glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimir Štrukelj je danes dejal, da je v odloku veliko pomanjkljivosti, zlasti kar se tiče izvajanja samotestiranja učencev.

Nekateri starši so opozorili tudi na problem stroška nakupov kirurških mask, ki si jih marsikdo morda ne bo mogel privoščiti. Orehovec je na novinarski konferenci povedal, da bodo šolam zagotovili določeno število mask, ki jih bodo lahko dali tistim učencem in dijakom, ki maske morda ne bodo imeli.

STA; M. K.