Pred vladnim obiskom državna sekretarja z župani obmejnih občin o rezilnih žicah in tretji razvojni osi

11.11.2021 | 19:50

Del rezilne žice ob meji bo zamenjan s panelnimi ograjami, del pa bodo nadomestili tudi s senzorskim načinom varovanja meje. (foto: arhiv DL)

Novo mesto - Državna sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve in ministrstvu za infrastrukturo, Božo Predalič in Aleš Mihelič, sta se že dan pred petkovim obiskom vlade v jugovzhodni Sloveniji srečala z nekaterimi župani. Zagotovila sta jim pomoč pri reševanju vprašanj, povezanih z migracijami, in zavezanost države za pospešitev gradnje tretje razvojne osi.

Predalič se je na sestanku z župani občin ob jugovzhodni meji seznanil z obmejno problematiko, pri tem pa jih seznanil z rešitvami, ki jih poskuša izvajati ministrstvo. "Mislim, da je bil sestanek koristen," je dejal.

Občine ob jugovzhodni meji med drugim pestijo težave, povezane z migracijami. Po besedah Predaliča je ministrstvo v letošnjem letu za pomoč takšnim občinam namenilo 2,5 milijona evrov, med drugim za ureditve cest, razsvetljavo in podobno. Okrepljene so bile tudi obmejne patrulje, "tako da so stvari pod nadzorom", je ocenil.

Glede obmejne ograje, ki predvsem po opozorilih belokranjskih županov močno ovira turizem in življenje ob meji, je dejal, da bo del rezilne žice zamenjan s panelnimi ograjami, del pa bodo nadomestili tudi s senzorskim načinom varovanja meje.

Po besedah metliškega župana Darka Zevnika so se s Predaličem dotaknili tudi prometa, predvsem zastojev, s katerimi so se v Metliki srečali poleti zaradi strogega izvajanja epidemioloških ukrepov na hrvaški strani meje. "Dobili smo zagotovilo, da nam bodo pomagali in promet ustavljali že pred Metliko," je dejal.

Del te težave bi sicer lahko rešila tudi izgradnja metliške obvoznice. Kot je po sestanku z župani dejal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Mihelič, bodo naredili vse, da z njeno gradnjo začnejo čim prej. "Kolikor vem, Dars za to v sodelovanju z direkcijo za infrastrukturo pripravlja še zadnje korake," je dejal. Po njegovih besedah bi bila obvoznica v prvi fazi narejena kot dvopasovna cesta z možnostjo poznejše nadgradnje v štiripasovnico, ki bi bila tudi del tretje razvojne osi.

Župani so sicer na sestanku z Miheličem izrazili zadovoljstvo, da se po dolgih letih znova aktivno vlaga v državno infrastrukturo v Beli krajini. "Obnavlja se kar nekaj cest, odprtih bo tudi še kar nekaj novih gradbišč. Imamo tudi zagotovila, da se bo tudi v prihodnjih letih pospešeno delalo," je povedal Zevnik.

Z Miheličem pa so spregovorili tudi o obnovi dolenjske železniške proge od Ljubljane do meje s Hrvaško. Po besedah črnomaljskega župana Andreja Kavška so dobili zagotovilo, da bo obnova vsekakor stekla, pri tem pa so se strinjali, da je treba hitrost vlakov povečati do te mere, da se bo dalo npr. iz Črnomlja do Ljubljane priti v uri in 15 minut. "Edino to je namreč zagotovilo, da bodo ljudje začeli uporabljati železnico," je dejal Kavšek.

STA; M. K.