Tovornjak s parkirišča v garažo; pregrela se je peč za centralno ogrevanje

12.11.2021 | 07:10

Včeraj ob 17.31 je na cesti Novo mesto - Metlika pri naselju Vinja vas, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo iz ceste. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in osvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator, pomagali reševalcem in avto vleki ter očistili cestišče. Reševalci NMP Novo mesto so osebo pregledali na kraju dogodka, nadaljnje oskrbe ni potrebovala. Na kraju je bil tudi dežurni delavec cestnega podjetja, ki je poskrbel za prometno signalizacijo.

Zgodaj davi ob 3.07 je v naselju Veliki Podljuben, občina Novo mesto, tovorno vozilo iz parkirišča zapeljalo v garažo. V času nesreče v vozilu ni bilo oseb. Ob trčenju se je podrla stena garaže, poškodovala streha in v garaži parkirano osebno vozilo ter štirikolesnik. Starejše tovorno vozilo je uničeno. Gasilci GRC Novo mesto so potegnili tovorno vozilo iz garaže, ga odstranili od objekta ter posuli razlite motorne tekočine.

Pregrela se je peč za centralno ogrevanje

Ob 17.08 se je v naselju Ženje, občina Krško, v stanovanjskem objektu pregrela peč za centralno ogrevanje. Gasilci PGE Krško so izpraznili kurišče in ohladili peč ter preventivno pregledali dimnik in kurilnico, zaradi domnevne okvare na sistemu centralnega ogrevanja pa so odsvetovali nadaljnje kurjenje v peči.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice uporabnike iz dela Velikih Malenc ter naselij Vitovec in Gaj-Stankovo obvešča, da bo predvidoma med 8.00 in 12.00 motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN na GASILNI DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE, izvod Proti Mlekarni;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA 2, TP OSTRIŽ;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI, izvod Proti Lipi.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, izvod 4. PROTI OSOLNIKU;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD TRŠKO GORO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE1,TP ZAVINEK, TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 09:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz MIGOLICA PODBLATNIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Boštanj OC, nizkonapetostno omrežje Kozinc, med 8. in 14. uro.

M. K.