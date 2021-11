Kmetijski minister v Klevevžu

12.11.2021 | 07:50

Kmetijski minister Jože Podgoršek je bil navdušen nad urejenim Klevevžem, ki mu ga je razkazal šmarješki župan Marjan Hribar.

Klevevž - V občini Šmarješke Toplice so včeraj, v okviru obiska vlade v jugovzhodni Sloveniji, gostili ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška.

Seznanili so ga o razvojnih načrtih, glavna tema pa je bila Klevevž.

Šmarječani so ponosni na območje Klevevške toplice z izvirom termalne vode, ki so pomembna naravna vrednota. Ta predel je pred časom dobil lepšo podobo z urejenimi pešpotmi, urbano opremo za kopalce in kolesarje, sanitarijami in prenovljenim dostopom do kopališča.

Izvir termalne vode v Klevevžu, kjer se obiskovalci od vsepovsod kopajo vse leto.

Da gre za izjemen potencial za razvoj turizma v tej občini, je potrdil minister Podgoršek in dejal, da so sta se z županom Marjanom Hribarjem pogovarjala o nekaterih ukrepih, da bi prišli do končnega cilja – na kakšen način lahko v skladu z Zakonom o skladu kmetijskih zemljišč uredijo morebiten prenos manjšega, nekaj kvadratnih metrov velikega zemjišča, z Republike Slovenije na Občino Šmarješke Toplice.

Ta zemljišča so po besedah župana danes že v naravi in po namenski rabi parkovna zemljišča oz. stavbno zemljišče parkovne ureditve, ne gre več za kmetijska zemljišča.

»Občina želi priti v celoti kot lastnik do vseh upravljavskih pravic na območju Klevevža, da dokončamo vso potrebno infrastrukturo za sam dostop do izvira termalne vode. Veliko vlagamo v ta del, imamo izjemne odzive obiskovalcev,« je povedal Marjan Hribar.

Z ministrom sta odšla do termalnega izvira in minister se je lahko prepričal, da je voda res topla – ima stalno temperaturo od 21 do 25 stopinj Celzija – in vse lepo primerna za kopanje. Ravno pred njunim obiskom se je v Klevevški toplici namakalo nekaj pogumnežev.

Minister obiskal nekatere kmetije

Jože Podgoršek

Minister Jože Podgoršek je včeraj obiskal še nekatera kmetijska gospodarstva v JV regiji (ekološko kmetijo Kukenberger, ekološko kmetijo Totte, oljarno Pečarič, vinarstvo Colnar, Krajinski park Kolpa, …), »predvsem z vidika spremljanja razvoja potenciala teh kmetij, zlasti v luči priprave novega strateškega načrta, ki je do 25. novembra v drugi javni razpravi. Te razprave s kmetijami so izredno dragocene, da lahko skupaj razmišljamo o bodočem razvoju kmetijstva.«

Pri tem skušajo poiskati ukrepe, ki bodo kmetijskemu sektorju najbolj pomagali pri ohranitvi slovenskih kmetij in poseljenosti podeželja, »kar turizem in ostale panoge potrebujejo,« je menil.

Minister je še poudaril, da mora skupna evropska kmetijska politika v novem programskem obdobju vključevati tudi vsebine, ki zagotavljajo trajnostno rabo naravnih virov ter drugačne načine kmetovanja z manjšim okoljskim vtisom.

Besedilo in foto: L. Markelj

