Ulični dobili svoje, Novo mesto pa sistem lokalne blaginje

12.11.2021 | 13:00

Novo mesto - Ulični umetniki so za svoje nastope v Novem mestu dobili svoja pravila. Zdaj se ve, kje, kdaj in kako lahko nastopajo in kako glasni so lahko. Kot je sinoči na svoji 23. redni seji odločil novomeški občinski svet, je njihov ves Glavni trg, nastopajo pa lahko še na petindvajsetih drugih mestih v starem mestnem jedru in na loki pod Portovalom pod stadionom. Igrali bodo lahko od desetih dopoldne do desetih zvečer, glasni pa bodo lahko najbolj toliko, kot to omogoča tridesetwatni ojačevalec na baterije oziroma kolikor so glasna njihova neozvočena glasbila in grla. Svojih nastopov jim ni treba prijaviti.

Lokalna blaginja

Kot so v predlogu zapisali predlagatelji vzpostavitve sistema lokalne blaginje, koncept lokalne blaginje ali točneje lokalnega sistema blaginje (local welfare system) temelji na treh ključnih predpostavkah, in sicer, da so lokalni sistemi blaginje bolj učinkoviti od nacionalnega sistema blaginje; da omogočajo boljšo participacijo ljudi, kar pomeni, da so bolj demokratični; in da so naravnani trajnostno. Predpostavka o učinkovitosti lokalnega sistema blaginje temelji na postulatu, da v kompleksni postindustrijski družbi zadovoljevanje posameznikovih potreb zahteva več javnopolitičnih (policy) ukrepov, usmerjenih v zviševanje blaginje, pri čemer ti ukrepi morajo biti oblikovani skladno z lokalnim kontekstom oziroma specifikami okolja, v katerem ljudje živijo.

Bolj preprosto povedano gre pri sistemu lokalne blaginje za točko, na kateri lahko občani dobijo želene informacije in odgovore na vprašanja po elektronski poti ali pa z obiskom pisarne. Gre za informacije s področja družbenih dejavnosti, kamor prištevamo socialno in zdravstveno varstvo, formalno in neformalno izobraževanje, spodbujanje zdravega načina življenja, vključevanje v rekreacijo in športne aktivnosti, kulturno udejstvovanje, družbeno aktivnost in vključenost, skrb za otroke, mladino, starejše in posebne ranljive skupine, pa tudi razvoj prostora in skrb za primerno in zdravo življenjsko oziroma bivalno okolje. Kot primer je Sara Tomšič, ki je sistem predstavila na seji občinskega sveta, omenila vprašanje staršev, kako in kje je možno dobiti sredstva za študij otroka v tujini, tu pa bi dobili vse informacije o razpoložljivih štipendijah in naslovih, na katere in kako se morajo obrniti. Posameznik težko pride do določenih informacij in velikokrat ne ve, na kateri občinski, državni ali kateri drugi organ se mora obrniti, da bi prišel do nekih informacij ali pa uredil določeno zadevo, sistem lokalne blaginje, v katerem bo sodeloval tako imenovani tim uradnikov, pa mu bo to olajšal. Da je taka pomoč potrebna, je potrdil tudi svetnik SLS Franci Bačar, ki je opozoril na dejstvo, da večina ljudi težko ali pa sploh ne loči med uradi državne, javne ali pa občinske uprave, "davkarije" in podobno, tu pa bo na enem mestu dobil vse napotke, kako rešiti svoj problem.

Še nekaj sklepov

Poleg omenjenega je sinoči novomeški občinski svet med drugim sprejel odlok o podrobnem prostorskem načrtu Birčna vas - sever in odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja Gospodarska cona Zahod. V prvi obravnavi je potrdil odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Novo mesto, s katerim to področje pred podaljšanjem koncesije, ki jo ima zdaj Zavetišče Turk z Zajčjega vrha, v prihodnjem letu usklajuje z veljavno zakonodajo. Sprejel je dopolnitve odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Novo mesto, odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu za leto 2022, se seznanil z ocenami ogroženosti in načrti za reševanje v primeru potresa v MO Novo mesto ter Darinko Smrke imenoval za predstavnico občine v Svet zavoda Splošna bolnišnica Novo mesto.

