Pomoč mladim pri reševanju stanovanjskega problema

12.11.2021 | 10:00

Svetniki so na zadnji seji med drugim tudi potrdili odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam.

Župan Anton Maver in direktorica občinske uprave Mojca Pekolj

Mokronog - Svetniki Občine Mokronog – Trebelno so na zadnji seji potrdili odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam. S tem želijo mladim zagotoviti boljše pogoje za gradnjo in kvalitetno bivanje v občini, poudarjajo na občini.

Župan Anton Maver je povedal, da bo imela občina s tem odlokom pravno podlago, da bodo lahko mlade družine vlagale vlogo za subvencijo komunalnega prispevka pri reševanju prvega stanovanjskega vprašanja.

Z zagotavljanjem ugodnejših pogojev za reševanje stanovanjske problematike bo občina omogočila tudi priseljevanje mladih investitorjev. Cilj je tudi ohranjanje poseljenosti podeželja in da se v občino priselijo mlade družine iz okoliških občin.

Subvencija, ki jo določa odlok, je enkratna denarna pomoč, ki pripada upravičencem v skladu s pogoji za mlade družine. »Za mlado družino po tem odloku se šteje življenjska skupnost enega ali obeh staršev z vsaj enim otrokom, v kateri noben od staršev ni star več kot 33 let, ne glede na starost otrok, oziroma 35 let, če otroci še niso šoloobvezni. Šteje starost, dopolnjena v letu, v katerem so vložili zahtevek za odmero komunalnega prispevka. Upravičenci po tem odloku so mlade družine, ki rešujejo stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta, rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta ali legalizacijo stanovanjskega objekta na območju občine Mokronog-Trebelno in so za predmet subvencije pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje,« je pojasnila direktorica občinske uprave Mojca Pekolj in še dodala, da višina subvencije, določena po tem odloku, znaša 50 odst. odmerjenega komunalnega prispevka, vendar največ do 3.000 evrov. V odloku so določeni tudi pogoji, kdaj mora upravičenec subvencijo vrniti.

Na dnevnem redu zadnje seje je bil tudi predlog odloka za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo za območje občine Mokronog – Trebelno, a je župan predlagal, da točko umaknejo, s čimer so se svetniki strinjali.

Podrobneje o seji pa naslednji teden v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija