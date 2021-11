Obračanje trenda? Veliko novih okužb, a manj kot pred tednom dni

2m nazaj Oceni navi

Glede covida imam nekaj vprašanj oz. navodil: 1. - kako to, da zadnje čase Fafajonka ni nič zaskrbljena, glede stanja v naših bolnišnicah. Sicer pa komunistom, življenje ni nič pomenilo že v ne tako davni pretoklosti. 2. - nekaterim našim ravnateljem, učiteljem in strokovnim delavcem v naših šolah predlagam strokovno ekskurzijo v Avstrijo, kjer jim bodo otroci v šolah pokazali, kako se oni samotestirajo. Pri nas je to očitno velik problem. 3. - glede na to , da imamo v bolnišnicah velik problem s kadri, predlagam, da se vsi , ki so "doktorirali iz medicine" za šankom(seveda pod velikim vplivom miligramčkov) javijo v bolnišnice. Resni študenti medicine potrebujejo 10 let, da specializirajo na svojem področju. Šankarji do opravijo v nekaj obiskih šankov. Pametni so, da misliš, kako si ti neumem.